У Луцьку власники приміщень розірвали шість договорів оренди з фірмою «Волиньфарм» через підвищення цін на ліки під час війни. Крім цього, луцький міський голова пропонує примусово вилучити медикаменти фірми на потреби військових.

Про рішення повідомила прес-служба Луцької міськради у понеділок, 14 березня. «Балансоутримувачі достроково розірвали шість договорів оренди нежитлових приміщень з фірмою «Волиньфарм» через необґрунтоване завищення цін на лікарські засоби», – йдеться у повідомленні.

Крім того, луцький міський голова Ігор Поліщук направив лист начальнику Волинської обласної військової адміністрації Юрію Погуляйку з пропозицією, аби робоча група з питань примусового відчуження або вилучення для потреб держави в умовах воєнного стану, розглянула питання вилучення відповідних лікарських засобів цієї фірми для потреб Збройних Сил України.

Зазначимо, що фірму в 1994 році заснував Станіслав Шайко та екс-депутат Луцької міськради від «Батьківщини» Валерій Бондарук.

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