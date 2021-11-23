Міська рада запропонувала перенести книгарню у приміщення на Винниченка, але цю пропозицію не прийняли

У Луцьку на аукціоні продали комунальне приміщення книгарні «Освіта» на проспекті Волі, 8, за 16 млн грн. За словами луцького міського голови, книгарня була збитковою попри те, що не платила оренду, а за комунальні послуги їй платила обласна рада. Приміщення викупила фірма з Івано-Франківська, незабаром вона укладе угоду з Луцькою міськрадою.

Про продаж приміщення книгарні «Освіта» повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук у своєму фейсбуці у вівторок, 23 листопада. За його словами, аукціон щодо продажу приміщення завершився на сумі 16,1 млн грн. «В разі підписання договору переможцем, ця сума надійде до міського бюджету», – зазначив міський голова.

Судячи з реєстру цінових пропозицій на сторінці аукціону на Prozorro, всього у торгах взяли участь 14 учасників. З них найвищу суму (16,1 млн грн) запропонувало ТОВ «Окфест». На YouControl зазначено, що підприємство зареєстроване у Івано-Франківську. У переліку видів діяльності є лише два: надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, а також неспеціалізована оптова торгівля. Власником підприємства є Андрій Бігун.

Зазначимо, що питання про продаж приміщення книгарні «Освіта» підіймали ще у 2018 році, але тоді на нього бурхливо відреагувала громадськість. Зокрема, активісти організовували протести проти закриття магазину та збирали підписи. Втім, міська рада все одно вирішила оголосити аукціон, оскільки магазин був неприбутковим.

«При тому, що ставка оренди була 0 грн, а комунальні послуги оплачувала обласна рада, він [магазин] був збитковим. А це означає, що менеджмент був неефективним. Адже інші книгарні платять оренду і комунальні послуги й при цьому заробляють ще кошти», – пояснив Ігор Поліщук.

За його словами, книгарню запропонували перенести у приміщення на вулиці Винниченка, але керівники підприємства від цього відмовились.