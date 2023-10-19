Андрій Бабич був обраний до Чернігівської райради від партії ОПЗЖ

Луцький суд виніс вирок депутату Чернігівської районної ради від ОПЗЖ Андрію Бабичу за переправлення ухилянтів за кордон. Чоловіка рік тому затримали у Луцьку після того, як він отримав 1,5 тис. доларів від ухилянта за виготовлення підроблених документів. Андрій Бабич та його спільник визнали провину і отримали по три роки умовно.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинуваченими у цій справі є двоє уродженців Чернігівщини: Ігор Протовень та депутат Чернігівської районної ради від партії ОПЗЖ Андрій Бабич.

Слідство встановило, що чоловіки отримали від ухилянта 60 тис. грн за виготовлення фальшивих свідоцтв про народження дітей. 19 жовтня минулого року під час зустрічі вони передали йому підроблені документи і отримали ще 1,5 тис. доларів. Після цього їх затримали правоохоронці.

Допитаний у суді Андрій Бабич повністю визнав провину і підтвердив, що справді організовував незаконне переправлення чоловіків за кордон. Просив суд суворо його не карати. Його спільник, Ігор Протовень, дав аналогічні покази.

Суддя Оксана Данелюк, дослідивши матеріали справи, визнала обох чоловіків винними у порушенні ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон) та ч.3 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Їм обом призначили по три роки іспитового терміну. За проведені експертизи вони повинні заплатити 9,8 тис. грн.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.

Згідно з інформацією на сайті Чернігівської райради, Андрій Бабич працював у «Чернігівобленерго». До райради обрався від партії «Опозиційна платформа – За життя». У райраді входив до складу комісії з питань екології, земельних відносин та агропромислового розвитку. Чим займався з початку повномасштабного вторгнення Росії та як опинився у Луцьку, наразі невідомо.