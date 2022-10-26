Чоловіка разом з його спільником затримали 19 жовтня у Луцьку

У Луцьку правоохоронці затримали депутата Чернігівської райради від забороненої партії ОПЗЖ, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон. Зокрема, він пропонував потенційним призовникам виїжджати з України під виглядом багатодітних батьків. Для цього за 3 тис. доларів він оформлював фальшиві довідки про народження дітей. Допомагав йому мешканець Волині, він був посередником при передачі грошей.

Депутата затримали ще 19 жовтня, але відомо про це стало в середу, 26 жовтня. Наразі йдеться про один задокументований слідством епізод, коли чоловіки допомагали військовозобов'язаному нелегально виїхати з України.

«За домовленістю ухилянт перерахував зловмисникам завдаток за виготовлення підроблених свідоцтв про народження неповнолітніх дітей. Решту частину суми мав передати особисто вже після виготовлення свідоцтв», – повідомляє прес-служба поліції Волині.

Після отримання другої частини грошей чоловіків затримали правоохоронці. «Отримавши завдаток у 60 тис. грн, депутат та його спільник виготовили документи. Під час одержання другого траншу оплати – 1,5 тис. доларів – та передачі підроблених свідоцтв їх 19 жовтня 2022 року затримали у Луцьку правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

В прес-службі СБУ Волині додають, що йдеться про 50-річного депутата від партії ОПЗЖ, яку заборонили в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі не повідомляють, про яку саме суму застави йдеться і чи вийшов з-під карти підозрюваний. Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон).

У разі доведення вини чоловікові загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення.