Керівницю деревообробного підприємства з Волині викрили на переправленні ухилянтів за кордон. 28-річна жінка подавала до ОВА листи про бронювання водіїв, які начебто мали возити гуманітарну допомогу з-за кордону. Однак жоден з 21 військовозобов'язаних чоловіків, які завдяки жінці виїхали з України, не повернувся. Відтак її підозрюють у незаконному переправленні осіб через кордон. У разі доведення вини їй загрожує до семи років ув'язнення.

Про вручення підозри стало відомо у понеділок, 29 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. За даними слідства, очільниця деревообробного підприємства, використовуючи службове становище, у березні-травні 2022 року видавала завідомо неправдиві офіційні документи – ініціативні листи про бронювання військовозобов'язаних водіїв для виїзду за кордон нібито задля ввезення вантажів гуманітарної допомоги.

«На підставі цих листів Волинська ОВА ухвалювала накази про бронювання та скеровувала до Адміністрації Державної прикордонної служби – і чоловіки могли безперешкодно виїхати за кордон на 14 днів. Жодного разу підприємство не ввезло гуманітарну допомогу в Україну. Окрім того, двадцять один такий «водій» з-за кордону не повернувся», – йдеться у повідомленні.

Наразі у прокуратурі не уточнюють, про яке саме підприємство йдеться. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET, підозрюваній 28 років, вона уродженка Луцька.

Слідчі вручили жінці підозру за ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення) та ч.2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років тюрми. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.