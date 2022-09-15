Фракція ОПЗЖ налічувала в парламенті 44 депутатів

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ). Рішення про заборону партії є остаточним і не підлягає оскарженню, повідомили у Службі безпеки України.

Також в СБУ зазначили, що від початку повномасштабної війни триває досудове розслідування у 70 кримінальних справах щодо функціонерів ОПЗЖ, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки.

У межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупинено діяльність 11 проросійських політичних партій – ОПзЖ, «Опозиційний блок», «Партія Шарія», «Наші» та інші. Згодом ці та подібні їм партії почали забороняти суди.

Зокрема, 20 червня розташований у Львові Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив на підставі матеріалів СБУ діяльність ОПЗЖ і націоналізував її активи.