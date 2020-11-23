Хто такий «Максим Плохой», який захопив заручників у Луцьку.

Максим Кривош 21 липня захопив у Луцьку автобус з пасажирами

Луцький міськрайонний суд продовжив ще на два місяці (до 16 січня 2021 року) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Максиму Кривошу, який 21 липня утримував заручників в автобусі у центрі Луцька. Водночас його направили до психлікарні для проведення психіатричної експертизи. Це випливає з ухвали суду від 18 листопада.

Про продовження запобіжного заходу та проведення стаціонарної психіатричної експертизи Кривошу клопотав прокурор. За його словами, попередня експертиза встановила, що амбулаторно з’ясувати психічний стан чоловіка неможливо.

Відтак тепер його помістять у Львівську обласну психіатричну лікарню. Там за ним спостерігатимуть спеціалісти. Направлять Кривоша туди не більше, ніж на 2 місяці. При цьому термін обстеження можуть продовжити, якщо медики звернуться з таким проханням до суду.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус із 13 людьми. Він зателефонував у поліцію і представився ім'ям Максим Плохой. Згодом з’ясувалося, що його справжнє ім’я – Максим Кривош.

Для звільнення заручників Кривош висував дві вимоги. згідно з першою, президент України Володимир Зеленський мав у відеозверненні сказати «Фільм “Земляни” 2005 року – дивитися всім». Другою вимогою він домагався від усіх топ-чиновників відеозвернень з визнаннями себе «терористами в законі». Першу вимогу президент виконав, після чого Кривош здався поліцейським. Його затримали, а решту заручників, які перебували в автобусі упродовж 12 годин, звільнили.

Поліція відкрила щодо Кривоша кримінальні провадження за статтями «захоплення заручників», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», «посягання на життя правоохоронця», «терористичний акт». Від 23 липня він перебуває під вартою без права на внесення застави.