На оголошення вироку Максим Кривош взяв з собою плакат з написом «не будь заручником системи»

Луцький суд призначив 13 років ув'язнення Максиму Кривошу, який в липні 2020 року захопив у заручники 13 пасажирів автобуса. Зловмисник вимагав, аби деякі українські високопосадовці визнали себе «терористами в законі». Суд розглядав справу впродовж майже двох років. За цей час провели також судово-психіатричну експертизу, яка показала, що Кривош осудний.

Оголошення вироку відбулось у Луцькому міськрайонному суді у понеділок, 26 вересня. Суд призначив чоловікові 13 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляють «Волинські новини».

Наразі вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді. Однак раніше Максим Кривош зазначав, що відмовляється від апеляції, оскільки йому «не потрібні поблажки системи».

Окрім того, Максиму Кривошу вдалося взяти з собою на судове засідання мило. Під час оголошення вироку він кинув мило у судову залу і крикнув: «Помийте ваші життя цим тюремним милом».

Чоловіку інкримінували порушення одразу семи статтей Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 147 (захоплення та тримання заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій);

ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху);

ч.1 ст. 258 (вчинення терористичного акту);

ч.1 ст. 280 (примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов’язків шляхом погрози вбивством);

ч.1 , 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом);

ст. 348 (замах на вбивство працівника правоохоронного органу);

Нагадаємо, зранку 21 липня Максим Кривош взяв у заручники 13 пасажирів рейсового автобуса «Краснилівка-Берестечко», змусив водія виїхати на центральну площу Луцька та поставив ультиматум: вимагав, аби чиновники визнали себе «терористами в законі». Заручників він утримував впродовж 12 годин. Врешті його затримали силовики.

Згодом чоловік проходив обстеження у психіатричній лікарні, але його визнали осудним. Загалом справу розглядали впродовж майже двох років.

Хто такий Максим Кривош

47-річний Максим Кривош є уродженцем селища Гай Оренбурзької області Росії, офіційно він проживав у Луцьку. Під псевдонімом «Максим Плохой» у 2014 році він видав у Луцьку книжку «Філософія злочинця». Це автобіографічна книга, у якій він описує своє перебування у місцях позбавлення волі.

На початку 1990-х, коли йому було 18 років, Кривош отримав перший шестирічний термін ув'язнення, який відбув повністю. Другий свій термін він отримав в 2005 році: тоді йому присудили 8,5 років тюрми.