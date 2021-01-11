Психіатрична експертиза визнала осудним Максима Кривоша

Психіатрична експертиза визнала осудним луцького терориста Максима Кривоша. Про це 11 січня повідомив «Перший».

Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.

23 листопада Луцький міськрайонний суд вирішив помістити його у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.

Пізніше суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного.

На разі експертизу завершили, Максима Кривоша визнали осудним. За попередніми даними, він перебуває в Луцькому СІЗО.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 липня цього року Максим Кривош близько 10 годин утримував 13 людей в автобусі в центрі Луцька, після чого здався правоохоронцям.

До цього президент Володимир Зеленський виклав на своїй сторінці у Facebook відео, яке від нього вимагав терорист. Допис після звільнення заручників видалили.

29 грудня Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжив строк тримання під вартою Максима Кривоша до 2 лютого.