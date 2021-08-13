У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 13 серпня:

Нові інвестиції на Львівщині. Компанія Dragon Capital стала новим власником Трускавецького заводу мінеральних вод. Інший відомий бренд «Моршинська» залишається у власності компанії, яку контролюють росіяни. Обговоримо, чию воду споживають українці.

Через свавілля компанії «Львівгаз» деякі мешканці міста вже місяць живуть без газу. З’ясуємо причини несподіваних відключень і чи можливо з ними боротися.

У Львові затвердили систему електронної оплати проїзду в громадському транспорті. Дізнаємося, чи вчасно запрацює електронний квиток і як зареєструватися пільговикам.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter