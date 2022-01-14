У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 14 січня:

Поява у муніципальному мистецькому центрі Львова журналу «Грішниця» спровокувала бурю у склянці води. Комунальний заклад культури звинуватили у пропаганді розпусти. Оглянемо реакції сексуально стурбованої громадськості.

Набувають чинності нові норми мовного закону. Згідно з ними уся друкована преса в нашій країні має виходити українською мовою. Обговоримо зміни зі співавторкою закону про мову Іриною Подоляк.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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