У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 15 грудня:

У Тернополі вандали сплюндрували пам’ятник Степанові Бандері: монумент закидали червоною фарбою. Подібна ситуація цього року вже була у Львові. Обговоримо, хто може стояти за такими провокаціями.

Львівська міська рада відстояла у суді право на приміщення колишнього клубу «Picasso». Наміри розпоряджатися майном громади декларує новий орендар, яким фактично виступає телеканал НТА, фінансований бізнесменом і політиком Григорієм Козловським. Дізнаємось більше про судові процеси навколо цієї історії.

Що читають народні депутати? В Україні триває «Національний тиждень читання», а у Львові нагородили переможців премії «Львів – місто літератури ЮНЕСКО». Дізнаємося імена лауреатів.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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