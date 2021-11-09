У середу, 10 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 30 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Алчевської Х., 3

Брюховицька, 214, 214а, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 232, 234, 236б

Весняна, 13

Винниченка В., 1

Городницька, 1, 10, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8

Дальня, 45

Дубровицька, 28, 30, 32, 34

Замарстинівська, 106а, 97

Зелена, 278, 285, 287, 289а, 293, 295, 297, 299, 301, 301А, 301К, 303, 303а, 305, 307, 309, 311, 313, 313а

Калнишевського, 1, 4а

Квітова, 30, 5, 7

Ковалика професора, 10, 10а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9

Липинського, 22, 24, 26

Надійна, 27

Низинна, 17

Патона Є., 12, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7

Перекопська, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23, 3, 5, 8, 9, 9а

Повітряна, 68

Простора, 12

Райніса Я., 3, 5, 7, 9

Сінна, 11

Тена Бориса, 10, 11, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9

Тучапського, 12, 12а, 16, 18, 4, 6

Фабрична, 1, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 8

Чесанівська, 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Шевченка Т., 80А, 80б

Широка, 81

Яновського, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 44а, 46

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