У середу майже 30 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У середу, 10 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 30 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Алчевської Х., 3
- Брюховицька, 214, 214а, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 232, 234, 236б
- Весняна, 13
- Винниченка В., 1
- Городницька, 1, 10, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8
- Дальня, 45
- Дубровицька, 28, 30, 32, 34
- Замарстинівська, 106а, 97
- Зелена, 278, 285, 287, 289а, 293, 295, 297, 299, 301, 301А, 301К, 303, 303а, 305, 307, 309, 311, 313, 313а
- Калнишевського, 1, 4а
- Квітова, 30, 5, 7
- Ковалика професора, 10, 10а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9
- Липинського, 22, 24, 26
- Надійна, 27
- Низинна, 17
- Патона Є., 12, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7
- Перекопська, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23, 3, 5, 8, 9, 9а
- Повітряна, 68
- Простора, 12
- Райніса Я., 3, 5, 7, 9
- Сінна, 11
- Тена Бориса, 10, 11, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9
- Тучапського, 12, 12а, 16, 18, 4, 6
- Фабрична, 1, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 8
- Чесанівська, 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Шевченка Т., 80А, 80б
- Широка, 81
- Яновського, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 44а, 46
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