Синоптики львівського гідрометцентру прогнозують нічне зниження температури повітря у Львові та області до -6°С, денна температура становитиме близько 10°С тепла.

У середу, 10 листопада, у Львові та області без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6°С морозу, вдень 6 – 11°С тепла.

У четвер та п’ятницю, 11 – 12 листопада, мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура 11 листопада вночі 1 – 6°С морозу, вдень 9 – 14°С тепла; 12 листопада вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 7 – 12°С тепла.

У суботу та неділю, 13 – 14 листопада, буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 14 листопада невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 13 листопада 7 – 12°С тепла, 14 листопада 5 – 10°С тепла.