У четвер знеструмлять 73 вулиці Львова та ще п’яти населених пунктів
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У четвер, 10 лютого, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить 73 вулиці у Львові та ще п’яти населених пунктах. Протягом дня, із 10:00 до 16:00, світла не буде за такими адресами:
Львів :
- Абхазька - 1, 10, 10а, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Багалія Д. - 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3а, 5, 6;
- Купали Я. - 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 31Б, 32, 32а, 33, 36, 38, 40, 9;
- Леннона Дж. - 1, 3, 37, 39, 41;
- Польова Ромашка СК - 22, 27, 8,17;
- Розточчя - 144,148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 160а, 162, 166, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
- Студинського К. - 10, 12, 14, 19, 2, 4, 6, 7, гар.14, гар.20, гар.21;
- Східна - 10, 2, 22, 25, 27, 27а, 29, 2А, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 6, 8;
- Щурата В. - 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 8, 9;
- Ленона Бережанська – 26;
- Дунайська – 6;
- Колійна – 21;
- Пасічна - 154, 154 А, 154 Б, 154 В, 154 Г, 154 Д, 154 Е, 154А, 154Б, 154В, 154Д, 154Е, 158, 89, 89а, 91;
- Раковського І. - 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 18, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 1Ж, 2, 20, 22, 2Б, 2В, 2г, 3, 4а, 4б, 5, 7, 9, 9а;
- Болбочана П.,полковника - 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9;
- Ганцова В. – 3;
- Сполучна -1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9;
- Тернова - 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А;
- Олеся O. - 25 Д, 25-В, 25-Д, 25В, 25Д;
- Рудакі А. – 93;
- Теліги О. - 23, гар. 41;
- Грабовського П. – 11;
- Дорошенка П. - 26, 41;
- Каліча Гора – 28;
- Конюшинна - 3, 8;
- Лисеницька – 2;
- Миколайчука І. – 22;
- Ольжича O. - 11, 13;
- П'ясецького А. - 10, 10а, 10б, 10В, 12;
- Пимоненка- 20;
Винники:
- Злагоди - 19, 2г;
- Львівська - 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 27Б, 29, 2а, 2В, 3, 31, 31а, 4, 5, 5а, 7, 7а, 9;
- На куті - 3, 39а;
- Ринок- 1, 2, 2а, 7;
- Руська - 10а, 12а, 12б, 2, 2а, 39Б, 4, 45, 5, 5а, 6, 6а, 8;
- Стуса - 2, 2а, 2Г, 2Е, 2Ж.
С. Зимна Вода знеструмлені будуть вулиці: Зимновідська, Опільського.
С. Сокільники знеструмлені будуть вулиці: Сокільники, 0767, 18з, 6, Художня.
С. Скнилів знеструмлені будуть вулиці:
- Кругова
- Оболоння
- Iвасюка В.
- Авіаційна
- Білика Я.
- Березівська
- Грушевського
- Забузької І.
- Забуська
- Здоров’я
- Козацька
- Коновальця
- Коротка
- Л. Українки
- Лісова
- Мазепи
- Медова
- Озерна
- Петлюри
- С. Бандери
- Січових Стрільців
- Солов’їна
- Сонячна
- Стрілецька
- Франка І.
- Хвиля
- Червоної Калини
- Чорновола
- Чупринки
- Шашкевича
- Шевченка Т.
- Шептицького.
С. Холодновідка знеструмлена буде вулиця Замкнена.
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