У четвер, 10 лютого, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить 73 вулиці у Львові та ще п’яти населених пунктах. Протягом дня, із 10:00 до 16:00, світла не буде за такими адресами: Львів : Абхазька - 1, 10, 10а, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Багалія Д. - 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3а, 5, 6;

Купали Я. - 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 31Б, 32, 32а, 33, 36, 38, 40, 9;

Леннона Дж. - 1, 3, 37, 39, 41;

Польова Ромашка СК - 22, 27, 8,17;

Розточчя - 144,148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 160а, 162, 166, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

Студинського К. - 10, 12, 14, 19, 2, 4, 6, 7, гар.14, гар.20, гар.21;

Східна - 10, 2, 22, 25, 27, 27а, 29, 2А, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 6, 8;

Щурата В. - 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 8, 9;

Ленона Бережанська – 26;

Дунайська – 6;

Колійна – 21;

Пасічна - 154, 154 А, 154 Б, 154 В, 154 Г, 154 Д, 154 Е, 154А, 154Б, 154В, 154Д, 154Е, 158, 89, 89а, 91;

Раковського І. - 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 18, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 1Ж, 2, 20, 22, 2Б, 2В, 2г, 3, 4а, 4б, 5, 7, 9, 9а;

Болбочана П.,полковника - 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9;

Ганцова В. – 3;

Сполучна -1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9;

Тернова - 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А;

Олеся O. - 25 Д, 25-В, 25-Д, 25В, 25Д;

Рудакі А. – 93;

Теліги О. - 23, гар. 41;

Грабовського П. – 11;

Дорошенка П. - 26, 41;

Каліча Гора – 28;

Конюшинна - 3, 8;

Лисеницька – 2;

Миколайчука І. – 22;

Ольжича O. - 11, 13;

П'ясецького А. - 10, 10а, 10б, 10В, 12;

Пимоненка- 20; Винники: Злагоди - 19, 2г;

Львівська - 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 27Б, 29, 2а, 2В, 3, 31, 31а, 4, 5, 5а, 7, 7а, 9;

На куті - 3, 39а;

Ринок- 1, 2, 2а, 7;

Руська - 10а, 12а, 12б, 2, 2а, 39Б, 4, 45, 5, 5а, 6, 6а, 8;

Стуса - 2, 2а, 2Г, 2Е, 2Ж. С. Зимна Вода знеструмлені будуть вулиці: Зимновідська, Опільського. С. Сокільники знеструмлені будуть вулиці: Сокільники, 0767, 18з, 6, Художня. С. Скнилів знеструмлені будуть вулиці: Кругова

Оболоння

Iвасюка В.

Авіаційна

Білика Я.

Березівська

Грушевського

Забузької І.

Забуська

Здоров’я

Козацька

Коновальця

Коротка

Л. Українки

Лісова

Мазепи

Медова

Озерна

Петлюри

С. Бандери

Січових Стрільців

Солов’їна

Сонячна

Стрілецька

Франка І.

Хвиля

Червоної Калини

Чорновола

Чупринки

Шашкевича

Шевченка Т.

Шептицького. С. Холодновідка знеструмлена буде вулиця Замкнена.

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