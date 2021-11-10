У четвер майже 50 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У четвер, 11 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 50 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Ангарна, 77
- Бандрівського Д., 1, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Ботанічна, 1, 10, 11, 11/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Боткіна С., 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9
- Великого В., 6, 13а, 17, 21, 23
- Величковського І., 30а
- Вигоди, 54, 56, 58, 60, 62
- Виноградна, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Ганкевича Л., 1, 3, 5, 7, 9
- Гніздовського Я., 75
- Грабянки Г., 1, 10, 10А, 12, 14, 18, 18А, 26, 28, 32, 4, 6, 8
- Доробок, 12, 12а, 23, 51
- Емінеску, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Зелена, 278, 285, 287, 289а, 293, 295, 297, 299, 301, 301А, 301К, 303, 303а, 305, 307, 309, 311, 313, 313а
- Кобилиці Л., 16, 22, 32, 4, 5, 9
- Кобринської, 1, 10, 11, 12В, 12Г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9
- Ковалика професора, 10, 10а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9
- Коломийська, 23
- Кондратюка, 1, 11, 13, 15, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9
- Куліша П., 42
- Кульпарківська, 93, 95
- Мазепи I. Гетьмана, 19, 21, 23, 15, 17
- Маївського Д., 10, 12, 12А, 2, 4, 6, 8
- Майданна, 1, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 29, 6, 6Б, 8, 8а
- Молдавська, 25, 37, 49, 57, 76, 86
- Музики Я., 3в
- Низинна, 60
- Озерна, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Орельська, 39, 53
- Орлика П., 2
- Папоротна, 1, 10, 12, 14, 20, 3, 4, 5, 6, 8
- Параджанова С., 3, 5
- Під Голоском, 21, 23
- Повітряна, 10, 10а, 11, 126, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Простора, 12
- Рудненська, 2, 4
- Садибна, 1, 11, 11А, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 3, 31, 33, 33а, 3а, 3б, 5, 7, 7А
- Самчука У., 22
- Сластіона О., 58
- Слюсарська, 2, 4, 6, 8
- Темницьких, 63, 63а, 63б, 63в, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 79, 79а, 81, 81а, 81Б, 83, 83а
- Урожайна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- Франка І., 156
- Шевченка Т., 307а, 358, 367
- Широка, 77
- Шкрібляків, 10, 12, 14, 4, 6, 7, 8, 9
- Янева В., 2, 4, 4А, 6, 6А, 6д, 8, 8Б, 8Г
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