У четвер, 11 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 50 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Ангарна, 77

Бандрівського Д., 1, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ботанічна, 1, 10, 11, 11/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Боткіна С., 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9

Великого В., 6, 13а, 17, 21, 23

Величковського І., 30а

Вигоди, 54, 56, 58, 60, 62

Виноградна, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Ганкевича Л., 1, 3, 5, 7, 9

Гніздовського Я., 75

Грабянки Г., 1, 10, 10А, 12, 14, 18, 18А, 26, 28, 32, 4, 6, 8

Доробок, 12, 12а, 23, 51

Емінеску, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Зелена, 278, 285, 287, 289а, 293, 295, 297, 299, 301, 301А, 301К, 303, 303а, 305, 307, 309, 311, 313, 313а

Кобилиці Л., 16, 22, 32, 4, 5, 9

Кобринської, 1, 10, 11, 12В, 12Г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Ковалика професора, 10, 10а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9

Коломийська, 23

Кондратюка, 1, 11, 13, 15, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9

Куліша П., 42

Кульпарківська, 93, 95

Мазепи I. Гетьмана, 19, 21, 23, 15, 17

Маївського Д., 10, 12, 12А, 2, 4, 6, 8

Майданна, 1, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 29, 6, 6Б, 8, 8а

Молдавська, 25, 37, 49, 57, 76, 86

Музики Я., 3в

Низинна, 60

Озерна, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Орельська, 39, 53

Орлика П., 2

Папоротна, 1, 10, 12, 14, 20, 3, 4, 5, 6, 8

Параджанова С., 3, 5

Під Голоском, 21, 23

Повітряна, 10, 10а, 11, 126, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Простора, 12

Рудненська, 2, 4

Садибна, 1, 11, 11А, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 3, 31, 33, 33а, 3а, 3б, 5, 7, 7А

Самчука У., 22

Сластіона О., 58

Слюсарська, 2, 4, 6, 8

Темницьких, 63, 63а, 63б, 63в, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 79, 79а, 81, 81а, 81Б, 83, 83а

Урожайна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Франка І., 156

Шевченка Т., 307а, 358, 367

Широка, 77

Шкрібляків, 10, 12, 14, 4, 6, 7, 8, 9

Янева В., 2, 4, 4А, 6, 6А, 6д, 8, 8Б, 8Г

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