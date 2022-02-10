У п’ятницю, 11 лютого, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 66 вулицях у Львові та ще чотирьох населених пунктів. Протягом дня, із 10:00 до 16:00, світла не буде за такими адресами:

Львів:

Наливайка С. - 11, 12, 13, 13/1А, 14, 15, 15/1А, 16, 16/1, 17, 18, 7, 9, 9/45;

Фурманська - 14, 7, 9;

Доробок - 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 21а, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

Загородня - 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 34А, 34б, 34в, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 5, 51, 6, 60, 6А, 9;

Повітряна - 50, 54, 58, 59;

Пропелерна - 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 31, 33, 35, 38, 4, 40, 40а, 41, 41а, 47, 48, 49, 5, 55, 57, 6, 7а, 8, 9, 91;

Самарська – 3;

Донцова - 10, 10А, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9;

Короленка В. - 15, 17, 19;

Мечникова І. -18;

Івасюка В. - 10, 10а, 11, 12, 13, 18, 4, 5-7, 5/7, 6, 9;

Вітвера Г. – 10;

Винниця -12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 2Б, 3, 30а, 32, 34, 34а, 38, 40, 40а, 42, 42-65, 5, 62, 64, 7, 9;

Винниченка В. - 1, 12, 2, 3, 4, 6, 8;

Гоголя M. - 10, 10/1, 11, 11/1А, 12, 12а, 13, 14, 14/1, 15, 17, 3, 6, 6-8/26,27, 6/8, 6\8, 7, 9;

Городницька - 47, 47А, 56, 56-А;

Керченська - 11а, 13а, 15А, 17А, 19 А, 7-А, 7а, 8, 8а;

Купчинського - 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 3а, 4, 40, 42, 44, 44б, 48, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А;

Левицького К. - 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 112-А, 112А, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 93-А, 93а, 98;

Липинського - 44, 50 В, 50А;

Листопадового Чину - 14, 26, 28б;

Личаківська-14, 15, 16, 16/1, 18, 19, 19 а, 19-А, 19А, 20, 21, 21А, 22, 24, 24-А, 27, 4-6;

Луганська – 18;

Митна – 2;

Михальчука І. -3, 4, 5, 6, 6-7, 6/6;

Огієнка I. - 4, 6;

Очаківська - 5, 7;

Різбярська - 1-А, 1а, 3, 4, 5;

Римлянина П. - 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7;

Смольського Г. - 2, 4;

Соборна - 5, 6;

Судова - 5, 7;

Угорська - 14, 14 А, 14 Б, 14А, 14В, 14Г;

Філатова В.,акад. - 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Чигиринська – 42;

Бенцаля М. - 1, 10, 10А, 10В, 11, 12, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9;

Гайворонського М. - 1А, 1Б;

Мила - 10, 12, 37;

Нагірних - 10, 11, 11А, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 3, 32, 5, 6, 7, 8;

Сарненська - 1, 10, 11, 11А, 13, 17, 19, 3, 4, 5, 7, 7А, 9;

Сметани Б. - 1, 4, 6, 8, 8А;

Цегельського Л.-19, 21А;

Єрошенка -21;

Алчевської Х. – 13;

Дивізійна – 7;

Ковча О. – 13;

Моринецька – 14;

Петрицького А. - 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 8;

СГК «Львівський»- 19, Б/Н, ДІЛ 15, ДІЛ 4;

СК «Під дубом» - 17, б/н, к.н:0293;

Татарбунарська - 10, 10А, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 7а, 8, 9;

Шевченка Т. - 152, 154;

Яворівська - 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Винники – знеструмлені будуть вулиці:

Злагоди,19, 2г;

На куті, 3, 39а;

Ринок,1, 2, 2а, 7;

Руська, 10а, 12а, 12б, 2, 2а, 39Б, 4, 45, 5, 5а, 6, 6а, 8.

У с. Сокільники знеструмлена буде вулиця Сокільники.

У с. Холодновідка знеструмлені буде вулиця Замкнена.

У с. Скнилів знеструмлені будуть вулиці: