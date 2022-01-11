«Львівобленерго» попередило про знеструмлення у середу, 12 січня, окремих вулиць у Львові, Зимній Воді, Сокільниках та Солонці. Тимчасові відключення електроенергії спричинені ремонтами. Роботи обіцяють завершити до 17:00.

У Львові без електропостачання будуть:

вул. Солом'янка, 1, 10, 12, 12а, 13, 14, 14-16, 15, 15а, 16, 18, 18а, 18б, 21, 22, 24, 26, 28, 4, 4А, 6, 9, 9а, діл. 18, к.н. 0053;

вул. Чуваська, 24б, 30а, 30а, 43;

вул. Городоцька, 227;

вул. Кам’янецька, 1а;

вул. Литвиненка, 4;

вул. Любінська, 196, 44;

вул. Скнилівська, 65б;

вул. Тернопільська, 42;

вул. Вулецька;

вул. Угорська, 10, 14, 2, 8;

вул. Багряного, 32, 34, 34а, 36а, 38, 39, 44, 46, 48, 50, 52, 59а, 61, 63, 65, 7а;

вул. Медведецького, 10, 11, 12а, 15, 15а, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8;

вул. Окружна, 11, 11а, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 5, 9;

вул. Спокійна, 2, 4, 4а;

вул. Сулими, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 39, 4, 41, 9;

вул. Суха, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 9,

вул. Терлецького, 53, 55, 57.

У Зимній Воді без світла будуть:

вул. Бандери,

вул. Коротка,

вул. Коцюбинського,

вул. Крип’якевича,

вул. Лісова,

вул. Мазепи,

вул. Чубинського,

вул. Шашкевича.

У Сокільниках електропостачання не буде за такими адресами:

вул. Вільде,

вул. Грінченка,

вул. Дубівка,

вул. Кравченко,

вул. Миру,

вул. Салютна.

У Солонці електропостачання вимикатимуть за такими адресами:

вул. 1-го листопада,

вул. Івасюка,

вул. Наварійська,

вул. Стуса,

вул. Волошкова,

вул. Данила Апостола,

вул. Данила Галицького,

вул. Долина,

вул. Дорошенка,

вул. Зубрицьких,

вул. Йосипа Сліпого,

вул. Кільцева,

вул. Квітнева,

вул. Костюшка,

вул. Коцюбинського,

вул. Львівська,

вул. Людкевича,

вул. Наварійська,

вул. Олеся,

вул. Польова,

вул. Промислова,

вул. Солонка,

вул. Спортивна,

вул. Урожайна,

вул. Хвильового,

вул. Центральна,

вул. Черемшини,

вул. Шашкевича,

вул. Яремчука.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.