Окремі вулиці у Львові, Зимній Воді, Сокільниках та Солонці будуть без світла
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
0 0
До теми
«Львівобленерго» попередило про знеструмлення у середу, 12 січня, окремих вулиць у Львові, Зимній Воді, Сокільниках та Солонці. Тимчасові відключення електроенергії спричинені ремонтами. Роботи обіцяють завершити до 17:00.
У Львові без електропостачання будуть:
- вул. Солом'янка, 1, 10, 12, 12а, 13, 14, 14-16, 15, 15а, 16, 18, 18а, 18б, 21, 22, 24, 26, 28, 4, 4А, 6, 9, 9а, діл. 18, к.н. 0053;
- вул. Чуваська, 24б, 30а, 30а, 43;
- вул. Городоцька, 227;
- вул. Кам’янецька, 1а;
- вул. Литвиненка, 4;
- вул. Любінська, 196, 44;
- вул. Скнилівська, 65б;
- вул. Тернопільська, 42;
- вул. Вулецька;
- вул. Угорська, 10, 14, 2, 8;
- вул. Багряного, 32, 34, 34а, 36а, 38, 39, 44, 46, 48, 50, 52, 59а, 61, 63, 65, 7а;
- вул. Медведецького, 10, 11, 12а, 15, 15а, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8;
- вул. Окружна, 11, 11а, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 5, 9;
- вул. Спокійна, 2, 4, 4а;
- вул. Сулими, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 39, 4, 41, 9;
- вул. Суха, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 9,
- вул. Терлецького, 53, 55, 57.
У Зимній Воді без світла будуть:
- вул. Бандери,
- вул. Коротка,
- вул. Коцюбинського,
- вул. Крип’якевича,
- вул. Лісова,
- вул. Мазепи,
- вул. Чубинського,
- вул. Шашкевича.
У Сокільниках електропостачання не буде за такими адресами:
- вул. Вільде,
- вул. Грінченка,
- вул. Дубівка,
- вул. Кравченко,
- вул. Миру,
- вул. Салютна.
У Солонці електропостачання вимикатимуть за такими адресами:
- вул. 1-го листопада,
- вул. Івасюка,
- вул. Наварійська,
- вул. Стуса,
- вул. Волошкова,
- вул. Данила Апостола,
- вул. Данила Галицького,
- вул. Долина,
- вул. Дорошенка,
- вул. Зубрицьких,
- вул. Йосипа Сліпого,
- вул. Кільцева,
- вул. Квітнева,
- вул. Костюшка,
- вул. Коцюбинського,
- вул. Львівська,
- вул. Людкевича,
- вул. Наварійська,
- вул. Олеся,
- вул. Польова,
- вул. Промислова,
- вул. Солонка,
- вул. Спортивна,
- вул. Урожайна,
- вул. Хвильового,
- вул. Центральна,
- вул. Черемшини,
- вул. Шашкевича,
- вул. Яремчука.
Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET