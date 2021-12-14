У середу 36 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У середу, 15 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 36 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- 10-й Скнилівський провулок, 2, 3, 5, 7, 7а
- 9-й Скнилівський провулок, 1, 3, 3А, 3б, 4, 6
- Бігова, 51, 52
- Богданівська, 10, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 18а, 2, 20, 22, 25, 34, 4, 6, 8
- Болбочана П., полковника, 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9
- Визвольна, 1, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 18, 18а, 19, 2, 22, 3, 38, 38а, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9
- Воля, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
- Гайворонського М., 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Ганцова В., 3
- Глинянський Тракт, 108, 68, 72, 76, 83, 83А
- Загірна, 1, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 39, 4, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58а, 6, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6а, 7, 70, 71, 73, 8, 8а
- Здоров’я, 14, 3, 4, 8
- Конюшинна, 8
- Курінна, 4, 5, 56
- Левинського І., 3, 4
- Лижв'ярська, 17А, 34
- Маковея O., 1, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6
- Малі Кривчиці, 11, 4А, 6
- Навколишня, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 9
- Нагірна, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б(0164), 47в, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 56а, 59, 6, 60, 60а, 61, 61А, 62, 62а, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 76, 8, 81, 82, 86, 88, 9
- Переможна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Поетична, 2, 3, 5, 5Б
- П'ясецького А., 10, 10а, 10б, 10В
- Розточчя, 1, 10, 100, 100а, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 12, 120, 124, 126, 128, 13, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26г, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 3а, 3б, 3в, 4, 40, 42, 42а, 44, 46а, 48, 5, 50, 50а, 52, 52а, 54, 56, 58, 5а, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 9, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 98а
- Рудницького С. академіка, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 68, 70, 76, 78
- Свєнціцького І., 6а, 7, 8, 9, 11, 13, 14
- Сімовича В., 10, 12, 2, 4, 6, 8
- Скнилівська, 110, 157, 28, 30, 5, 63, 63Б, 63-Б, 65, 65Б, 67, 67а, 7, 73, 75, 75а, 88, 88а, дача, к.н.0390
- Снопківська, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 45
- Сполучна, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9
- Стрийська, 69, 75, 79
- Тернова, 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А
- Труша І., 16, 18, 20
- Цегельського Л., 10, 10А, 11а, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 3, 9
- Чупринки Т.,ген., 115, 121, 121А, 123, 127, 129, 154, 156, 160
- Щирецька, 100, 100а, 100Б, 101, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 119а, 121, 121А, 123, 125, 127, 127б, 129а, 131, 131а, 22, 58, 58а, 94, 96, 98, 99, 99а
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