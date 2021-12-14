У середу, 15 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 36 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: 10-й Скнилівський провулок, 2, 3, 5, 7, 7а

9-й Скнилівський провулок, 1, 3, 3А, 3б, 4, 6

Бігова, 51, 52

Богданівська, 10, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 18а, 2, 20, 22, 25, 34, 4, 6, 8

Болбочана П., полковника, 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9

Визвольна, 1, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 18, 18а, 19, 2, 22, 3, 38, 38а, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Воля, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Гайворонського М., 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ганцова В., 3

Глинянський Тракт, 108, 68, 72, 76, 83, 83А

Загірна, 1, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 39, 4, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58а, 6, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6а, 7, 70, 71, 73, 8, 8а

Здоров’я, 14, 3, 4, 8

Конюшинна, 8

Курінна, 4, 5, 56

Левинського І., 3, 4

Лижв'ярська, 17А, 34

Маковея O., 1, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6

Малі Кривчиці, 11, 4А, 6

Навколишня, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 9

Нагірна, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б(0164), 47в, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 56а, 59, 6, 60, 60а, 61, 61А, 62, 62а, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 76, 8, 81, 82, 86, 88, 9

Переможна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Поетична, 2, 3, 5, 5Б

П'ясецького А., 10, 10а, 10б, 10В

Розточчя, 1, 10, 100, 100а, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 12, 120, 124, 126, 128, 13, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26г, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 3а, 3б, 3в, 4, 40, 42, 42а, 44, 46а, 48, 5, 50, 50а, 52, 52а, 54, 56, 58, 5а, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 9, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 98а

Рудницького С. академіка, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 68, 70, 76, 78

Свєнціцького І., 6а, 7, 8, 9, 11, 13, 14

Сімовича В., 10, 12, 2, 4, 6, 8

Скнилівська, 110, 157, 28, 30, 5, 63, 63Б, 63-Б, 65, 65Б, 67, 67а, 7, 73, 75, 75а, 88, 88а, дача, к.н.0390

Снопківська, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 45

Сполучна, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9

Стрийська, 69, 75, 79

Тернова, 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А

Труша І., 16, 18, 20

Цегельського Л., 10, 10А, 11а, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 3, 9

Чупринки Т.,ген., 115, 121, 121А, 123, 127, 129, 154, 156, 160

Щирецька, 100, 100а, 100Б, 101, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 119а, 121, 121А, 123, 125, 127, 127б, 129а, 131, 131а, 22, 58, 58а, 94, 96, 98, 99, 99а

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