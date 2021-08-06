Найсвіжіший стінопис з'явився у провулку в центрі Львова

«Львівобленерго» реалізовує мистецький проект спільно з художником Андрієм Буняком. Міські підстанції підприємства розмальовують муралами на соціальні теми. Зокрема, у Львові вже є сім таких стінописів.

6 серпня «Львівобленерго» повідомило про новий мурал на вул. Нижанківського.

«Яскравий малюнок не лише несе декоративну функцію, але й соціально важливу ідею: аби щось змінити, варто переглянути свої "законсервовані" сприйняття та погляди на важливі соціально-політичні теми. Чи дійсно "ваша" думка є вашою, чи це усталене поняття, яке засіло у свідомості потягом поколінь», – повідомили на сторінці підприємства.

На вул. Медовій, 1 є малюнок про плинність часу. А на вул. Стуса – мурал, присвячений темі гендерної рівності.

«Цей малюнок не тільки милує око, а й несе соціальну ідею — закликає дівчат та жінок не піддаватись стереотипам, які їм нав'язують: жінка = домогосподарка, лялька, ідеальна у всьому. А насправді вартує відкинути упередження і просто бути собою», – пояснили ідею задуму у «Львівобленерго».

Художник Андрій Буняк розповідає, що сам пропонує ідеї ескізів.

«Минулого року я повернувся зі свого замовлення, в мене залишилося трохи фарби і я почав шукати, де можна зі своєї ініціативи щось намалювати. Знайшов приміщення і почав шукати власників, щоб отримати дозвіл. Так у нас з "Львівобленерго" виникла співпраця, бо на їхніх підстанціях часто розміщують рекламу телеграм-каналів з продажу наркотиків», – розповів ZAXID.NET художник Андрій Буняк.

За домовленістю з «Львівобленерго», художник має намалювати ще чотири мурали – на вул. Караджича, Пекарській (біля ветакадемії), Шкільній, Володимира Великого.