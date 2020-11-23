Активісти закликають бути небайдужими і протидіяти жорстокості

Представники руху «Молодь за мир» намалювали у Львові стріт-арт «Невидимі люди» на знак незгоди з насильством проти безпритульних людей. Приводом став випадок у вересні 2020 року, коли підлітки в закинутому будинку жорстоко побили двох бездомних, які там ночували. Три дні підлітки їх катували і знімали на відео. Безпритульні Ігор та Богдан померли у лікарні.

На малюнку зображені силуети жінки та чоловіка, обведені пунктиром, які стоять перед зачиненими дверима. Людей ніби вирізали з ландшафту міста, позбавляючи прав, гідності та особистості, пояснюють ідейники.

Координаторка руху «Молодь за мир» у Львові Анастасія Гриненко пояснила, що цей малюнок одночасно є закликом допомагати безпритульним у зимовий період.

Стріт-арт намалювали на вул. Єфремова, 11 на трансформаторній підстанції «Львівобленерго». Втілити цей задум допоміг львівський осередок організації «Будуємо Україну разом» (БУР).

Рух «Молодь за мир» працює у Львові, Києві, Харкові та Івано-Франківську, він є частиною міжнародної Спільноти святого Егідія. Активісти допомагають бездомним, літнім людям, біженцям, ромам. Вони щотижня роздають їжу бездомним людям на вулицях Львова і запрошують долучитися небайдужих львів’ян.