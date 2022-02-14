У вівторок, 15 лютого, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить 44 вулиці Львова та 8 вулиць у Винниках. Протягом дня, із 10:00 до 16:00, світла не буде за такими адресами:

Львів:

Волощака А. - 2, 3, 4, 5, 6;

Дорошенка П. - 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 23/10, 24, 25, 27, 29;

Дрогобича - 3, 7;

Зарицьких - 4, 6, 7, 8;

Кримська - 10, 101, 103, 105, 14, 16, 18, 20, 22, 41А, 45, 55, 67, 69, 69А, 69В, 71А, 71Б, 71В, 71Г, 71Ц, 73А, 73Ц, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 95, 95а, 97, 97А, 99;

Під Дубом - 13, 16, 17, 18, 2, 22, 2а, 4, 4а, 6, 7, 8, 9;

Руставелі Ш. - 38, 42, 44, 44/2;

Стрийська - 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 336/1, 35, 35А, 37, 38, 38/1, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 46, 47, 49, 4А, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59а, 6, 60, 64, 7, 8;

Турецька – 3;

Франка І. - 82, 84, 97;

Городоцька - 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17-А, 18, 18-А, 19, 20, 22, 234, 234а, 238, 238а, 238б, 238в, 24, 240, 242, 25, 26, 27, 29, 3, 3-А, 31, 32, 321, 33, 34, 35, 38, 4, 5, 5-А, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 9;

Патона Є. - 30, 32, 34, 35;

Банаха С. – 3;

Грядкова - 10, 10а, 11, 12, 15, 17, 17а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 2Б, 2В, 30, 4, 5, 6;

Кобзарська - 2, 3, 5, 7;

Ковельська - 102, 104, 104а, 106, 63, 67, 67а, 69, 71, 78, 78а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

Кукурудзяна - 1, 2, 3б, 3в, 6, 8;

Кутова – 23;

Личаківська - 79, 81, 83, 89, 95;

Піскова - 20, 32;

Польова - 56, 58, 58а, 60, 63, 82, 83а, 84, 85;

Харківська - 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 3А, 4, 40, 42, 42А, 44, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9;

Черемшини М. - 23, 25, 27, 27а, 32, 32а, 34;

700-річчя Львова – 2;

Авіаційна – 1;

Вахнянина A. - 13, 29;

Вишенського I. - 18;

Костюшка Т. - 4, 4/2А;

Крип’якевича академіка - 1, 15, 21, 23, 25, 4;

Лінкольна А. – 39;

Мечникова І. – 33;

Острозького K. - 1;

Паньківського С. - 11, 15, 17, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 9;

Пекарська - 69Б;

Погулянка - 22-Б;

Чарнецького М.,Єписк. – 6;

Червоної Калини – 48;

Чорновола В. – 6;

Морозна - 14, 19А, 21, 21 а, 21А, 23, 37;

Інструментальна - 12, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20а, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 32б, 32в;

Господарська - 20, 20а, 22, 24А;

Селянська – 12;

Хвильового М. - 10, 14, 14а, 2, 36, 38, 4, 44;

Шевченка Т. – 8.

У Винниках будуть знеструмлені такі вулиці: