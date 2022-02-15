У середу, 16 лютого, у Львові та Винниках заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. За інформацією Гарячої лінії «Львівобленерго», знеструмлення заплановані з 10:00 до 16:00.

У Львові без електропостачання будуть:

вул. Акацієва, 11а, 13, 15, 17, 17а, 21, 22, 23, 25, 25а, 31, 7, 9;

вул. Вербова, 10, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 42, 46, 48, 50, 52, 8, 9;

вул. Могильницького, 20;

вул. Незалежності України, 36, 38, 45;

вул. Покутська, 15;

вул. Поштова, 18;

вул. Ржегоржа, 10а, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 4, 6, 8;

вул. Соснова поляна, 12, 2, 4, 6, 8, ДІЛ 2Б;

вул. Хортицька, 1, 2;

вул. Хуторівка, 10а, 3, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55;

вул. Белзька, 10, 13, 2, 20, 5, 7, 9;

вул. Горіхова, 11, 13, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9;

вул. Ковельська, 43а;

вул. Корейська, 20;

вул. Корецька, 13, 15, 21, 23, 25, 7, 8;

вул. Механічна, 3, 5;

вул. Милятинська, 18, 3а;

вул. Миргородська, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 38, 38а, 38б, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48, 50;

вул. Молочна, 11, 13, 3, 7, 9;

вул. Поворотна, 11, 1а, 5, 7, 9, 9а;

вул. Потелицька, 10, 10а, 12, 18, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 8;

вул. Саковича, 1, 10, 12, 14, 4, 5, 6;

вул. Теребовлянська, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

вул. Черника, 2, 2а, 2б, 4, 4б, 6, 8;

вул. Щоголева, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 20, 24, 4, 4б, 4в, 5, 6, 7, 8, 9;

вул. Ждахи, 13, 15;

вул. Замарстинівська, 107;

вул. Зимова, 1, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 12д, 13, 14, 14а, 14в, 16, 16а, 18, 20, 22, 23, 24, 24а, 26, 28, 3, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 58, 58б, 60, 66, 7, 8, 9;

вул. Зубрицького, 3, 4, 4а, 5, 6;

вул. Кониського, 4, 6, 8;

вул. Конопницької, 14, 15/3, 3;

вул. Левицького, 22, 25а, 33;

вул. Липи, 14, 16, 18, 20, 39, 39а, 43, 45;

вул. Любінська, 87;

вул. Мазепи, 1а, 17, 3, 3а;

вул. Новознесенська, 22, 22б, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 42, 47, 53, 55, 63, 65, 67, 75, 77, 81, 83, 85;

вул. Під Голоском, 19;

вул. Палія, 15;

вул. Панча, 16;

вул. Персенківка, 19, 48, 57, 58, 62, 64, 70;

вул. Петлюри, 11, 11б, Н.РИН;

вул. Петрусенко, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 6, 8, 9;

вул. Пластова, 2;

вул. Романчука, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

вул. Самчука, 2;

вул. Свєнціцького, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1а, 2, 5, 6а, 7, 8, 9;

вул. Скрипника, 72;

вул. Снопківська, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

вул. Таращанська, 11, 12, 13, 13а, 16, 16а, 18, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9;

вул. Тунельна, 11, 16, 18, 20, 24, 4, 9;

вул. Чмоли, 2, 6;

просп. Чорновола, 67, 69;

вул. Яблунева, 11, 12, 14, 16, 16а, 17, 17а, 19, 2, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 7;

вул. Мушака, 20.

Також у Винниках без електропостачання будуть:

вул. Білозора, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 7;

вул. Виноградна, б/н;

вул. Кирницького, 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9;

вул. Лісна, 11, 12, 13, 14-15, 15, 16б, 19, 24, 26, 28, 2А, 2б, 2д, 30, 33, 34, 35А, 36, 37, 37а, 38, 39, 39а, 4, 41а, 43, 43а, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7в, 9а(0127), 9б, б/н, б/н, діл. 1, діл. 3-4, діл. 33, діл. 30, діл. №4;

вул. Розливка, 2, 3, 4, 6;

вул. Соборності, 1, 10, 10а, 12, 12а, 16, 16а, 18, 18а, 22, 24, 24а, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 8б.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті підприємства, а також у Telegram та Viber.