У четвер понад 60 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У четвер, 18 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на понад 60 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Алмазна, 10, 15, 17, 19, 19а, 2, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24
- Бескидська, 20а
- Білогорська 1-ша (Біл.), 12а, 16, 18, 28, 28а, 30, 32, 4, 6
- Білогорська 2-га (Біл.), 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 31, 32, 32а, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 9
- Білогорська 3-тя (Біл.), 21, 33
- Білогорська 6-та (Біл.), 12
- Білогорща, 236, 244, 248, 313, 315
- Ботанічна, 17
- Виговського І., 72
- Вигода, 54, 56
- Віденська, 1, 3, 5, 7
- Вільде I., 21
- Вільхова, 11а
- Ганкевича Л., 11, 13, 15, 17, 19
- Героїв Крут, 14, 15
- Ґеца Л., 1
- Гніздовського Я., 4, 8
- Грушева, 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8
- Доробок, 12, 12а, 23, 51
- Дучимінської О., 1, 11, 13, 15, 17, 17а, 19а, 1а, 3, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9
- Загородня, 47, 56, 58
- Залізнична, 62, 64, 72, 74, 76
- Запашна, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 8
- Каганця М., 101, 33а, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 76а, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97
- Кондратюка, 8
- Коновальця Бічна, 2а
- Корянська, 4, 6, 8
- Кривчицька Дорога, 1, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 2, 6, 8
- Кричевського М., 65, 67, 94, 96
- Кульпарківська, 128 а, 130, 130а, 130б, 132, 140, 154
- Левандівська, 11а, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 36а, 6, 8, 9, 9а
- Ливарна, 2, 4, 5, 6, 9
- Листова, 7
- Литвиненка, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 7, 8, 9
- Любінська, 148, 150, 152
- Метрологічна, 10
- Міжгірна, 30б
- Моторна, 100, 102, 104, 106, 108, 55, 57а, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 70а, 70б, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 92А, 94, 96, 98
- На Чвертях, 90
- Надійна, 1, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А
- Незалежності України, 36, 38, 42а, 45, 50
- Низинна, 60
- Озерна, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 42
- Орельська, 39, 53
- Папоротна, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 7, 9
- Параджанова С., 1, 3, 4, 5, 6, 8
- Патона Є., 19, 21, 23, 25
- Проектна, 252, 305, 68
- Пропелерна, 103, 109, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 137, 141, 56, 58, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 97, 98, 99
- Ранкова, 12, 14, 16, 18, 18б, 21, 6, 8
- Синявського О., 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8
- Сластіона О., 58
- Смолиста, 8А
- Солов'їна, 10, 12, 13, 13а, 15, 17, 19, 8
- Соснова, 1, 3
- Соснова поляна, 2, 4, 4а, 4В, 6, 8
- Степанівни О., 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 51
- Стороженка О., 4, 23, 37
- Тернопільська, 15Б
- Угорська, 5, 7, 9
- Червоної Калини, 10, 3, 4, 6, 8
- Чечета Г., 34, 36, 37, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 56А, 57, 59, 61, 61а, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 81 А, 81а, 82, 83, 84, 88, 90, 90а, 91, 94, 96, 98
- Чижевського Д., 46, 50, 51, 51А, 53, 54, 55, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 61а, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91
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