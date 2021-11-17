У четвер, 18 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на понад 60 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Алмазна, 10, 15, 17, 19, 19а, 2, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24

Бескидська, 20а

Білогорська 1-ша (Біл.), 12а, 16, 18, 28, 28а, 30, 32, 4, 6

Білогорська 2-га (Біл.), 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 31, 32, 32а, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 9

Білогорська 3-тя (Біл.), 21, 33

Білогорська 6-та (Біл.), 12

Білогорща, 236, 244, 248, 313, 315

Ботанічна, 17

Виговського І., 72

Вигода, 54, 56

Віденська, 1, 3, 5, 7

Вільде I., 21

Вільхова, 11а

Ганкевича Л., 11, 13, 15, 17, 19

Героїв Крут, 14, 15

Ґеца Л., 1

Гніздовського Я., 4, 8

Грушева, 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8

Доробок, 12, 12а, 23, 51

Дучимінської О., 1, 11, 13, 15, 17, 17а, 19а, 1а, 3, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9

Загородня, 47, 56, 58

Залізнична, 62, 64, 72, 74, 76

Запашна, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 8

Каганця М., 101, 33а, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 76а, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97

Кондратюка, 8

Коновальця Бічна, 2а

Корянська, 4, 6, 8

Кривчицька Дорога, 1, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 2, 6, 8

Кричевського М., 65, 67, 94, 96

Кульпарківська, 128 а, 130, 130а, 130б, 132, 140, 154

Левандівська, 11а, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 36а, 6, 8, 9, 9а

Ливарна, 2, 4, 5, 6, 9

Листова, 7

Литвиненка, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 7, 8, 9

Любінська, 148, 150, 152

Метрологічна, 10

Міжгірна, 30б

Моторна, 100, 102, 104, 106, 108, 55, 57а, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 70а, 70б, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 92А, 94, 96, 98

На Чвертях, 90

Надійна, 1, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А

Незалежності України, 36, 38, 42а, 45, 50

Низинна, 60

Озерна, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 42

Орельська, 39, 53

Папоротна, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 7, 9

Параджанова С., 1, 3, 4, 5, 6, 8

Патона Є., 19, 21, 23, 25

Проектна, 252, 305, 68

Пропелерна, 103, 109, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 137, 141, 56, 58, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 97, 98, 99

Ранкова, 12, 14, 16, 18, 18б, 21, 6, 8

Синявського О., 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8

Сластіона О., 58

Смолиста, 8А

Солов'їна, 10, 12, 13, 13а, 15, 17, 19, 8

Соснова, 1, 3

Соснова поляна, 2, 4, 4а, 4В, 6, 8

Степанівни О., 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 51

Стороженка О., 4, 23, 37

Тернопільська, 15Б

Угорська, 5, 7, 9

Червоної Калини, 10, 3, 4, 6, 8

Чечета Г., 34, 36, 37, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 56А, 57, 59, 61, 61а, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 81 А, 81а, 82, 83, 84, 88, 90, 90а, 91, 94, 96, 98

Чижевського Д., 46, 50, 51, 51А, 53, 54, 55, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 61а, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91

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