У четвер, 21 січня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у двох районах Львова. Відтак з 09:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами: Залізничний район: 5-й Скнилівський провулок, 6, 7а, 8, 6-й Скнилівський провулок, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15, 7-й Скнилівський провулок , 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 8-й Скнилівський провулок, 6, 8, 8а, 8б, 8В, 19, 21 , вул. Братів Міхновських, 32в, 33, 33а, 33б, 34, 35, вул. Олени Степанівни, 14, 14а, 16, 18, 20, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 28, 30, 32, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 37, вул. Стороженка, 2, 3, 4, 5, 8, 10, вул. Щекавицька, 2, 6, 8, 10, 12, вул. Щирецька, 26, 30, 32, 33. Шевченківський район: вул. Дивізійна, 13, 15, 18, 18а, 22, 22А, 22б, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 49, вул. Єрошенка, 19, вул. Купчинського, 28, вул. Холмська, 26, 27, 29, 31, 31а, 32, 33, 34, вул. Павла Чубинського, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33.

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