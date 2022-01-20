У п’ятницю 27 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У п’ятницю, 21 січня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 27 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Антоновича В., 24
- Болбочана П., полковника, 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9
- Ганцова В., 3
- Городоцька, 200, 200а, 202
- Ґрюнвальдська, 1, 10, 11, 11А, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
- Житня, 5, 8
- Жовківська, 1, 13, 1а, 3, 5, 7, 9, 9а
- Караїмська, 3, 5, 7, 9, 12
- Кокорудза, 10, 12, 13, 14, 16, 3, 5, 7, 8
- Коломийська, 12
- Конюшинна, 8
- Липинського, 25, 25а
- Лукича, 1, 3, 5, 5а, 6, 8
- Микитки, 4
- Надійна, 27
- Огіркова, 2, 11, 13, 15
- Підзамче, 3 – 9, 11, 13
- П'ясецького А., 10, 10а, 10б, 10В
- Ряснянська, 128
- Сотника Панаса, 18, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 43, 45, 6
- Сполучна, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9
- Стельмаха, 1, 2, 3, 5
- Стрімка, 2, 2а, 2ц, 3, 4, 5, 6, 7
- Тернова, 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А
- Трильовського К., 4, 8А
- Хмельницького Б., 105, 105А, 109а, 113, 72, 74
- Шкільна, 6, 8
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