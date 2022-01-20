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У п’ятницю, 21 січня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 27 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Антоновича В., 24

Болбочана П., полковника, 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9

Ганцова В., 3

Городоцька, 200, 200а, 202

Ґрюнвальдська, 1, 10, 11, 11А, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Житня, 5, 8

Жовківська, 1, 13, 1а, 3, 5, 7, 9, 9а

Караїмська, 3, 5, 7, 9, 12

Кокорудза, 10, 12, 13, 14, 16, 3, 5, 7, 8

Коломийська, 12

Конюшинна, 8

Липинського, 25, 25а

Лукича, 1, 3, 5, 5а, 6, 8

Микитки, 4

Надійна, 27

Огіркова, 2, 11, 13, 15

Підзамче, 3 – 9, 11, 13

П'ясецького А., 10, 10а, 10б, 10В

Ряснянська, 128

Сотника Панаса, 18, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 43, 45, 6

Сполучна, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9

Стельмаха, 1, 2, 3, 5

Стрімка, 2, 2а, 2ц, 3, 4, 5, 6, 7

Тернова, 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А

Трильовського К., 4, 8А

Хмельницького Б., 105, 105А, 109а, 113, 72, 74

Шкільна, 6, 8

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