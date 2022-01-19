Найближчими днями у західних регіонах збережеться холодна погода з поривчастим вітром та хуртовинами, на дорогах ожеледиця. Загалом температура повітря опускатиметься до 10ºС – 15ºС морозу, а у горах місцями до 20ºС.

Львівська область

У четвер, 20 січня, у Львові та області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с, місцями хуртовини. Температура вночі 3 – 8°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.

У п’ятницю, 21 січня, хмарно з проясненнями. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с, місцями хуртовини. Температура вночі 5 – 10°С морозу, вдень 1 – 6°С морозу.

У суботу, 22 січня, очікується сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура вночі 5 – 10°С морозу, вдень 1 – 6°С морозу.

У неділю, 23 січня, сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 7 – 12°С морозу, вдень 3 – 8°С морозу.

У понеділок, 24 січня, хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15°С морозу, вдень 3 – 8°С морозу.

Тернопільська область

У четвер, 20 січня, на дорогах ожеледиця. Вдень пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина. Температура повітря вночі до 6°С морозу, вдень від 0°С до 2°С тепла.

У п’ятницю, 21 січня, хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с, хуртовина. Температура впродовж доби 2 – 7°С морозу.

У суботу, 22 січня, хмарно. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с, хуртовина. Температура впродовж доби 2 – 7°С морозу.

У неділю, 23 січня, часом сніг, температура повітря вночі від 6°С до 8°С морозу, вдень від 3°С до 5°С морозу.

Івано-Франківська область

У четвер, 20 січня, хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень помірний сніг, мокрий сніг, місцями значний, на дорогах ожеледиця Вітер західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с Температура повітря вночі 3-8°С морозу вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

У п’ятницю, 21 січня, очікується сніг, вночі температура повітря ставитиме до 7°С морозу, вдень до 3°С морозу.

У суботу, 22 січня, також очікуються опади у вигляді снігу, вночі температура повітря опускатиметься до 7°С морозу, вдень від 1°С до 3°С морозу.

У неділю, 23 січня, очікується сніг, вночі температура повітря становитиме близько 8°С морозу, а вдень до 5°С морозу.

Чернівецька область

У четвер, 20 січня, мінлива хмарність, вдень в горах невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 5 –10°С морозу, в горах 15 – 20°С морозу. Вдень від 2°С морозу до 3°С тепла, в горах 0 – 5°С морозу.

У п’ятницю, 21 січня, хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західної чверті 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5 – 10°С морозу, в горах 16 – 21°С морозу. Вдень 1 – 6°С морозу, в горах 5 – 10°С морозу.

У суботу, 22 січня, очікується мокрий сніг, температура повітря вночі становитиме близько 8°С, вдень близько 4°С морозу.

У неділю, 23 січня, також очікується сніг, а температура повітря зберігатиметься на рівні 8°С морозу вночі та 5°С морозу вдень.

Закарпатська область

У четвер, 20 січня, хмарно, часом сніг та мокрий сніг, вдень значний. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вдень в горах ожеледь, хуртовини, на низовині налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний 7-12, вдень в горах пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10°С морозу, вдень 0-5°, на високогір'ї до 8°С морозу.

У п’ятницю, 21 січня, хмарно, часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман, ожеледь. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11°С, вдень 0 – 5°С морозу, на високогір'ї протягом доби 11 – 16°С морозу.

У суботу, 22 січня, часом мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман, ожеледь. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11°С, вдень 1 – 6°С морозу, в горах подекуди вночі до 14°С, вдень 7 – 12°С морозу.

У неділю, 23 січня, вночі без опадів, вдень місцями слабкий сніг. Температура повітря вночі 6 – 11°С, на високогір'ї до 15°С морозу, вдень 2 – 7°С, в горах подекуди 8 – 13°С морозу.

Волинська область

У четвер, 20 січня, хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг, сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0 – 5°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

У п’ятницю, 21 січня, хмарно. Сніг. Місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2 – 7°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.

У суботу, 22 січня, хмарно, сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2 – 7°С морозу, вдень 0 – 5°С морозу.

У неділю, 23 січня, хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5 – 10°С морозу, вдень 2 – 7°С морозу.

Рівненська область

У четвер, 20 січня, хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1 – 6ºС морозу, вдень від 3ºС морозу до 2ºС тепла.

У п’ятницю, 21 січня, невеликий сніг. Температура вночі 2 – 7ºС морозу, вдень 0 – 5ºС морозу.

У суботу, 22 січня, невеликий сніг. Температура вночі 4 – 9ºС морозу, вдень 0 – 5ºС морозу.

У неділю, 23 січня, часом сніг, вночі температура повітря становитиме до 8ºС морозу, а вдень до 5ºС морозу.