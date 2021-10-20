У четвер понад 40 вулиць Львова будуть без електропостачання
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У четвер, 21 жовтня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 41 вулиці Львова. Протягом дня, з 08:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами:
- Кобилиці Л., 10, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 6, 7, 8
- Маївського Д., 14
- Молдавська, 1, 10, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 17В, 19, 2, 21, 22, 23А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 4, 40, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 7, 8, 9
- Молдавська Бічна, 11Б, 15А
- Банківська, 3, 5
- Вороного М., 2
- Дорошенка П., 7
- Коперника, 1, 10, 5
- Ліста Ф., 5
- Міцкевича А., 6/7
- Свободи, 1, 1/3, 3, 5, 7
- Зелена, 226а
- Жасминова, 2, 2а, 4, 4а
- Малинова, 1, 12, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в
- Насипна, 11, 25, 25а, 4
- Незалежності України, 41
- Братня, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 1а, 3, 4, 5, 9
- Заміська, 1, 10, 10 В, 10(0469), 10(0472), 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Збоїща, 14, 14а, 18, 2, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 30
- Космічна, 26, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 36б, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 63, 65
- Кущова, 3, 8
- Миколайчука І., 2а
- Очаківська, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 36б, 37, 39, 3а, 3б, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 55а, 57, 57А, 59, 6, 6а, 8
- Хвильового М., 62
- Шкіряна, 13, 13а, 14, 15, 15а, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Вагонна, 17, 21, 25, 3, 5а
- Гірника О., 1, 1а, 1Б, 4, 4а
- Годованця М., 10, 12, 3, 4, 6
- Любінська, 74, 76, 80, 84
- Мостова, 24, 26, 30, 34, 34а, 36, 44, 46, 48, 5
- Паровозна, 11, 13, 15, 3, 6, 8, 9
- Сигнальна, 11, 13, 18, 20, 22, 3
- Гніздовського Я., 4, 6
- Широка, 75, 79, 81а
- Декарта Р., 2
- Залізнична, 7
- Міхновських братів, 23
- Степанівни О., 10
- Шараневича І., 4
- Кульпарківська, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 190
- Роксолани, 33
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