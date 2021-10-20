У четвер, 21 жовтня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 41 вулиці Львова. Протягом дня, з 08:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами: Кобилиці Л., 10, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 6, 7, 8

Маївського Д., 14

Молдавська, 1, 10, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 17В, 19, 2, 21, 22, 23А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 4, 40, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 7, 8, 9

Молдавська Бічна, 11Б, 15А

Банківська, 3, 5

Вороного М., 2

Дорошенка П., 7

Коперника, 1, 10, 5

Ліста Ф., 5

Міцкевича А., 6/7

Свободи, 1, 1/3, 3, 5, 7

Зелена, 226а

Жасминова, 2, 2а, 4, 4а

Малинова, 1, 12, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в

Насипна, 11, 25, 25а, 4

Незалежності України, 41

Братня, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 1а, 3, 4, 5, 9

Заміська, 1, 10, 10 В, 10(0469), 10(0472), 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Збоїща, 14, 14а, 18, 2, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 30

Космічна, 26, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 36б, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 63, 65

Кущова, 3, 8

Миколайчука І., 2а

Очаківська, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 36б, 37, 39, 3а, 3б, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 55а, 57, 57А, 59, 6, 6а, 8

Хвильового М., 62

Шкіряна, 13, 13а, 14, 15, 15а, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Вагонна, 17, 21, 25, 3, 5а

Гірника О., 1, 1а, 1Б, 4, 4а

Годованця М., 10, 12, 3, 4, 6

Любінська, 74, 76, 80, 84

Мостова, 24, 26, 30, 34, 34а, 36, 44, 46, 48, 5

Паровозна, 11, 13, 15, 3, 6, 8, 9

Сигнальна, 11, 13, 18, 20, 22, 3

Гніздовського Я., 4, 6

Широка, 75, 79, 81а

Декарта Р., 2

Залізнична, 7

Міхновських братів, 23

Степанівни О., 10

Шараневича І., 4

Кульпарківська, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 190

Роксолани, 33

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