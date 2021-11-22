У вівторок 30 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У вівторок, 23 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 31 вулиці Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Батуринська, 1, 3, 5, 7
- Беринди П., 1, 3
- Білогорща, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 142а, 144, 144а, 144б, 146, 146а, 148, 148а, 148б, 150, 150а, 150б, 152, 39, 41, 41а, 43, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 57б, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 69а
- Валова, 14
- Винниченка В., 1
- Горбачевського І., 8
- Грекова О. генерала, 8
- Джерельна, 55, 57
- Дивізійна, 1, 11, 11а, 13, 15, 18, 2, 3, 3а, 42, 5, 7А, 9
- Дорошенка П., 6
- Єрошенка, 19
- Катедральна, 2, 3, 7, 8
- Кирила і Мефодія, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37
- Копистинського, 11, 11А, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Коцюбинського, 11, 11А, 13, 15, 16, 17А, 19, 6, 9
- Купчинського, 28, 29, 31, 32
- Левинського І., 14, 5
- Мазепи I. Гетьмана, 15, 17
- Міцкевича А., 5, 6/7
- Надійна, 27
- Орлика П., 2
- Перемиська, 3а
- Повстанська, 10А, 19
- Свободи, 10, 6/8
- Соборна, 10, 11, 12, 9
- Театральна, 5, 7
- Франка І., 3, 4/1
- Холмська, 1, 10, 12, 12а, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 1а, 20, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 3, 30, 4, 5, 7, 8, 8а
- Чорновола В., 43
- Чубинського П., 21, 21а
- Чупринки Т.,ген., 126, 128
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