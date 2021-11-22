У вівторок, 23 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 31 вулиці Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Батуринська, 1, 3, 5, 7

Беринди П., 1, 3

Білогорща, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 142а, 144, 144а, 144б, 146, 146а, 148, 148а, 148б, 150, 150а, 150б, 152, 39, 41, 41а, 43, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 57б, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 69а

Валова, 14

Винниченка В., 1

Горбачевського І., 8

Грекова О. генерала, 8

Джерельна, 55, 57

Дивізійна, 1, 11, 11а, 13, 15, 18, 2, 3, 3а, 42, 5, 7А, 9

Дорошенка П., 6

Єрошенка, 19

Катедральна, 2, 3, 7, 8

Кирила і Мефодія, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Копистинського, 11, 11А, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Коцюбинського, 11, 11А, 13, 15, 16, 17А, 19, 6, 9

Купчинського, 28, 29, 31, 32

Левинського І., 14, 5

Мазепи I. Гетьмана, 15, 17

Міцкевича А., 5, 6/7

Надійна, 27

Орлика П., 2

Перемиська, 3а

Повстанська, 10А, 19

Свободи, 10, 6/8

Соборна, 10, 11, 12, 9

Театральна, 5, 7

Франка І., 3, 4/1

Холмська, 1, 10, 12, 12а, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 1а, 20, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 3, 30, 4, 5, 7, 8, 8а

Чорновола В., 43

Чубинського П., 21, 21а

Чупринки Т.,ген., 126, 128

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