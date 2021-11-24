У четвер, 25 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 16 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Арсенальська, 5, 7

Балтійська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Білинського М., 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 5

Валова, 29, 31

Земельна, 10а, 11, 13, 3, 4, 5А, 6, 9

Коліївщини, 1

Личаківська, 86, 104

Некрасова M., 36, 45

Підвальна, 3, 5, 9

Ревуцького Л., 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 6

Рогатинців братів, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Руська, 20

Сербська, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Староєврейська, 19, 29, 31, 35, 46, 50

Федорова І., 12, 29, 8

Хмельницького Б., 192, 194а, 196А, 198, 216, 220, 222, 224, 226, 284, 286а, 286г

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