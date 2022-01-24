У вівторок 27 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У вівторок, 25 січня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 27 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Букова, 10, 11, 11А, 11Б, 13, 17, 4, 5, 8, 8а, 9
- Висока, 7, 9а
- Вовчка М., 37а
- Гординських, 11, 15, 15Б, 18, 20, 21, 22, 3, 7, 7А, 7Д, 9
- Грабова, 10, 12, 14а, 16, 18, 8
- Журавлина, 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15, 2, 7, 8
- Замарстинівська, 109, 109А, 113, 115, 115а, 117, 118а, 118б, 118в, 120
- Запашна, 18, 2
- Коновальця Є., 106, 108, 110, 112, 112А, 120, 93, 95
- Лисеницька, 18, 40
- Лірницька, 11, 16, 18, 20, 20а, 22, 5, 6, 6а, 7, 9
- Медведецького Ю. професора, 17
- Незалежності України, 36, 38, 40, 42а, 45, 45Б, 45В
- Озерна, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27є, 27ж, 29, 31, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, діл.14
- Озерна бічна, 1, 10, 14а, 14Б, 2, 2а, 2Б, 2в, 4
- Олеся O., 25В, 25Д
- Ольжича O., 13
- Пасічна, 89, 123, 123б, 123
- Піскова, 2, 3, 5, 6, 8
- Ранкова, 12, 14, 16, 18, 18б, 21, 6, 8
- Рудакі А., 39, 91, 93, 2, 41, 48, 51, 7
- Сигнівка, 46, 48, 52, 52а
- Соняшникова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6, 8, 9
- Соснова, 1, 3
- Соснова поляна, 12, 2, 4, 4а, 4В, 6, 8
- Теліги О., 23
- Червоної Калини, 51, 55
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