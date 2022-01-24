Синоптики прогнозують хуртовини і до -15°С.

У вівторок, 25 січня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 27 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Букова, 10, 11, 11А, 11Б, 13, 17, 4, 5, 8, 8а, 9

Висока, 7, 9а

Вовчка М., 37а

Гординських, 11, 15, 15Б, 18, 20, 21, 22, 3, 7, 7А, 7Д, 9

Грабова, 10, 12, 14а, 16, 18, 8

Журавлина, 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15, 2, 7, 8

Замарстинівська, 109, 109А, 113, 115, 115а, 117, 118а, 118б, 118в, 120

Запашна, 18, 2

Коновальця Є., 106, 108, 110, 112, 112А, 120, 93, 95

Лисеницька, 18, 40

Лірницька, 11, 16, 18, 20, 20а, 22, 5, 6, 6а, 7, 9

Медведецького Ю. професора, 17

Незалежності України, 36, 38, 40, 42а, 45, 45Б, 45В

Озерна, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27є, 27ж, 29, 31, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, діл.14

Озерна бічна, 1, 10, 14а, 14Б, 2, 2а, 2Б, 2в, 4

Олеся O., 25В, 25Д

Ольжича O., 13

Пасічна, 89, 123, 123б, 123

Піскова, 2, 3, 5, 6, 8

Ранкова, 12, 14, 16, 18, 18б, 21, 6, 8

Рудакі А., 39, 91, 93, 2, 41, 48, 51, 7

Сигнівка, 46, 48, 52, 52а

Соняшникова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6, 8, 9

Соснова, 1, 3

Соснова поляна, 12, 2, 4, 4а, 4В, 6, 8

Теліги О., 23

Червоної Калини, 51, 55

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