У середу 39 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У середу, 26 січня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 39 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Бойчука М., 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 8, 9
- Болбочана П.,полковника, 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9
- Боткіна С., 2, 2А, 33, 35, 35А, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
- Брюховицька, 214, 214а, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 232, 234, 236б
- Великого В., 178А
- Ганцова В., 3
- Горіхова, 11, 13, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9
- Грабянки Г., 13, 9
- Дідушка В., 10, 13, 13а, 13Б, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Дубровицька, 28, 30, 32, 34
- Збиральна, 1, 2, 2б, 3, 4, 8
- Зубрицького Д., 4, 4а, 6
- Конюшинна, 8, 5
- Корейська, 20
- Корецька, 13, 15, 21, 23, 25, 7, 8
- Кузьми О., 29А, 35б
- Лисеницька, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 28а, 2а, 32, 32а, 32Б, 34, 34а, 4, 41, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66
- Медової Печери, 38, 39, 39а
- Милятинська, 18, 3а
- Миргородська, 30, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 38А, 38б, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48, 50
- Невелика, 10, 4, 6
- Новознесенська, 67
- Олесницького Є., 33
- Олешківська, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 8, 9
- Панаса В. сотника, 63
- П'ясецького А., 10, 10а, 10б, 10В, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8
- Робсона П., 11
- Ряснянська, 148
- Соколина, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 45, 47, 49, 49а, 51, 51А, 51Б, 53, 55, 57, 57а, 61, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а
- Сотника Панаса, 25, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 71, 73, 77
- Сотника Панаса бічна, 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 73, 77, 85
- Сполучна, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9
- Стешенка І., 43
- Теребовлянська, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Тернова, 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А
- Черника Ф., 2, 2а, 2б, 4, 4б, 6, 8
- Чесанівська, 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Широка, 17, 31, 33, 35, 37, 9а
- Яновського, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 44а, 46
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