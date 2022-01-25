У середу, 26 січня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 39 вулицях Львова. Протягом дня, із 10:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:

Бойчука М., 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 8, 9

Болбочана П.,полковника, 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9

Боткіна С., 2, 2А, 33, 35, 35А, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Брюховицька, 214, 214а, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 232, 234, 236б

Великого В., 178А

Ганцова В., 3

Горіхова, 11, 13, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9

Грабянки Г., 13, 9

Дідушка В., 10, 13, 13а, 13Б, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Дубровицька, 28, 30, 32, 34

Збиральна, 1, 2, 2б, 3, 4, 8

Зубрицького Д., 4, 4а, 6

Конюшинна, 8, 5

Корейська, 20

Корецька, 13, 15, 21, 23, 25, 7, 8

Кузьми О., 29А, 35б

Лисеницька, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 28а, 2а, 32, 32а, 32Б, 34, 34а, 4, 41, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66

Медової Печери, 38, 39, 39а

Милятинська, 18, 3а

Миргородська, 30, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 38А, 38б, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48, 50

Невелика, 10, 4, 6

Новознесенська, 67

Олесницького Є., 33

Олешківська, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Панаса В. сотника, 63

П'ясецького А., 10, 10а, 10б, 10В, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8

Робсона П., 11

Ряснянська, 148

Соколина, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 45, 47, 49, 49а, 51, 51А, 51Б, 53, 55, 57, 57а, 61, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а

Сотника Панаса, 25, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 71, 73, 77

Сотника Панаса бічна, 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 73, 77, 85

Сполучна, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9

Стешенка І., 43

Теребовлянська, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Тернова, 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А

Черника Ф., 2, 2а, 2б, 4, 4б, 6, 8

Чесанівська, 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Широка, 17, 31, 33, 35, 37, 9а

Яновського, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 44а, 46