У четвер, 27 січня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 24 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:30 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Бандери С., 83, 87, 89

Буцманюка Ю., 92а, 92б, 92д, 92е, 92ц

Воробкевича С., 2, 4

Героїв УПА, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Гіпсова, 27, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 27Д, 27Є, 27Ж, 29, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 29Є, 29Ж

Горіхова, 11, 13, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9

Городоцька, 137, 139

Зубрицького Д., 4, 4а, 6

Корейська, 13, 15, 21, 23, 25, 7, 8, 20

Кропивницького, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9

Круп’ярська, 9

Липнева, 2, 3, 6

Личаківська, 100, 111, 113, 117, 119, 127, 129, 137, 82, 82б, 88, 92, 98, 98а

Мечникова І., 8а, 8б

Милятинська, 18, 3а

Миргородська, 30, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 38А, 38б, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48, 50

Некрасова M., 6

Новознесенська, 67

Погулянка, 4А, 5

Теребовлянська, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Тобілевича І., 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Федьковича Ю., 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Черника Ф., 2, 2а, 2б, 4, 4б, 6, 8

Шимзерів, 5а

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