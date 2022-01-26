У четвер 24 вулиці Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
0 0
До теми
У четвер, 27 січня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 24 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:30 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Бандери С., 83, 87, 89
- Буцманюка Ю., 92а, 92б, 92д, 92е, 92ц
- Воробкевича С., 2, 4
- Героїв УПА, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Гіпсова, 27, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 27Д, 27Є, 27Ж, 29, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 29Є, 29Ж
- Горіхова, 11, 13, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9
- Городоцька, 137, 139
- Зубрицького Д., 4, 4а, 6
- Корейська, 13, 15, 21, 23, 25, 7, 8, 20
- Кропивницького, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9
- Круп’ярська, 9
- Липнева, 2, 3, 6
- Личаківська, 100, 111, 113, 117, 119, 127, 129, 137, 82, 82б, 88, 92, 98, 98а
- Мечникова І., 8а, 8б
- Милятинська, 18, 3а
- Миргородська, 30, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 38А, 38б, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48, 50
- Некрасова M., 6
- Новознесенська, 67
- Погулянка, 4А, 5
- Теребовлянська, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Тобілевича І., 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 9
- Федьковича Ю., 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Черника Ф., 2, 2а, 2б, 4, 4б, 6, 8
- Шимзерів, 5а
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET