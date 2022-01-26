У четвер, 27 січня, через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. І. Вільде, 55 вулиць у Личаківському районі Львова будуть без водопостачання. Як інформує «Львівводоканал», води не буде із 09:00 до 20:00 за такими адресами:

Барвінськаих – Всі будинки

Березова – Всі будинки

Високий Замок – Всі будинки

Вишенського – Всі будинки

Вільде – Всі будинки

Воробкевича – Всі будинки

Втіха – Всі будинки

Грушева – Всі будинки

Гуцульська – Всі будинки

Довбуша – Всі будинки

Дорога Кривчицька – Всі будинки

Замкова – Всі будинки

Зрубова – Всі будинки

Казахська – Всі будинки

Княжа – Всі будинки

Копальна – Всі будинки

Коцка – Всі будинки

Крип’якевича – Всі будинки

Круп’ярська – Всі будинки

Лисенка – Всі будинки

Лісна – Всі будинки

Льва – Всі будинки

М. Кривоноса – Всі будинки

Митрополита Липківського – Всі будинки

Міжгірна – Всі будинки

Могили – Всі будинки

Мукачівська – Всі будинки

Мучна – Всі будинки

На Сторожі – Всі будинки

Над Джерелом – Всі будинки

Низова – Всі будинки

Ніжинська – Всі будинки

Ніщинського – Всі будинки

Острозького – Всі будинки

Пильнікарська – Всі будинки

Підгірна – Всі будинки

Піскова – Всі будинки

пл. Старий Ринок – Всі будинки

Прогулкова – Всі будинки

Рєпіна – Всі будинки

Розкішна – Всі будинки

Сагайдачного – Всі будинки

Садовського – Всі будинки

Смерекова – Всі будинки

Солодова – Всі будинки

Спадиста – Всі будинки

Стрілецька – Всі будинки

Сходова – Всі будинки

Ужгородська – Всі будинки

Харківська – Всі будинки

Чернецького – Всі будинки

Чернеча гора – Всі будинки

Чумацька – Всі будинки

Шишманова – Всі будинки

Ялтинська – Всі будинки

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі.

В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.