У четвер частина Личаківського району Львова буде без води
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
0 0
У четвер, 27 січня, через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. І. Вільде, 55 вулиць у Личаківському районі Львова будуть без водопостачання. Як інформує «Львівводоканал», води не буде із 09:00 до 20:00 за такими адресами:
- Барвінськаих – Всі будинки
- Березова – Всі будинки
- Високий Замок – Всі будинки
- Вишенського – Всі будинки
- Вільде – Всі будинки
- Воробкевича – Всі будинки
- Втіха – Всі будинки
- Грушева – Всі будинки
- Гуцульська – Всі будинки
- Довбуша – Всі будинки
- Дорога Кривчицька – Всі будинки
- Замкова – Всі будинки
- Зрубова – Всі будинки
- Казахська – Всі будинки
- Княжа – Всі будинки
- Копальна – Всі будинки
- Коцка – Всі будинки
- Крип’якевича – Всі будинки
- Круп’ярська – Всі будинки
- Лисенка – Всі будинки
- Лісна – Всі будинки
- Льва – Всі будинки
- М. Кривоноса – Всі будинки
- Митрополита Липківського – Всі будинки
- Міжгірна – Всі будинки
- Могили – Всі будинки
- Мукачівська – Всі будинки
- Мучна – Всі будинки
- На Сторожі – Всі будинки
- Над Джерелом – Всі будинки
- Низова – Всі будинки
- Ніжинська – Всі будинки
- Ніщинського – Всі будинки
- Острозького – Всі будинки
- Пильнікарська – Всі будинки
- Підгірна – Всі будинки
- Піскова – Всі будинки
- пл. Старий Ринок – Всі будинки
- Прогулкова – Всі будинки
- Рєпіна – Всі будинки
- Розкішна – Всі будинки
- Сагайдачного – Всі будинки
- Садовського – Всі будинки
- Смерекова – Всі будинки
- Солодова – Всі будинки
- Спадиста – Всі будинки
- Стрілецька – Всі будинки
- Сходова – Всі будинки
- Ужгородська – Всі будинки
- Харківська – Всі будинки
- Чернецького – Всі будинки
- Чернеча гора – Всі будинки
- Чумацька – Всі будинки
- Шишманова – Всі будинки
- Ялтинська – Всі будинки
Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі.
В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET