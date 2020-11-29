У понеділок, 30 листопада, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку вулиць у двох районах Львова. Відтак з 09:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами: Залізничний район: вул. Вечірня, 4, 6, 7, 10, 12, 14, вул. Гіацинтова, 3, 4, 5, 6, 7, вул. Каховська, к.н.0068, к.н.0069, 12, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 26, вул. Кульпарківська, 108а, 108Б, 112, 114, 114А, 116а, 118а, 120, 122, 124, 126, 128, 128а, 142, вул. Патона Є., 8, 10, 14, 16, 18, 20, вул. Пустомитівська, 3, 5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19, вул. Ранкова, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 21, вул. Садова, 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 15, вул. Трещаківського, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, вул. Тюльпанова, 4, 6, 7, 8, 9, 11. Личаківський район: вул. Банаха С., 3, вул. Ігорева, 10, вул. Кобзарська, б/н, 2, 3, 5, 7, вул. Черемшини, 23, 25, 27, 27а, 32, 32а.

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