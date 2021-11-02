У середу 38 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
0 0
До теми
У середу, 3 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 38 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Аґабек-Заде М., 2, 3, 4, 5
- Бакинська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б-1, 15В, 15Г, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 25б, 26, 28, 3, 30, 30а, 3а, 5, 7, 7а
- Великого В., 34, 38, 40
- Величка С., 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 19Б, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 5, 6, 7, 9
- Ґеца Л., 9
- Гіацинтова, 3, 4, 5, 6, 7
- Городоцька, 287, 289, 291
- Заболотівська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Зелена, 17, 19
- Ігорева, 10
- Каховська, 12, 17а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 26
- Конопницької, 3
- Корсунська, 1, 10, 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 33, 4, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9
- Кринична, 2
- Кузнярівка, 1, 21, 29
- Левицького К., 25а, 33
- Лютнева, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 29, 29а, 29б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9В
- Мацієвича Л., 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 5, 52, 56, 7, 8, 8а, 9
- Машиністів, 28
- Огіркова, 11, 13, 15, 2, 4, 4а, 6, 9, 9а
- Олесницького Є., 1, 101, 103, 105, 107, 109, 11, 111, 119, 119а, 11а, 121, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 4, 45, 47, 5, 51, 51а, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 99
- Палія С., 15
- Патона Є., 13, 15, 17, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 8
- Перфецького Л., 3
- Петлюри С., 24, 26, 28, 30
- Підзамче, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Повітряна, 24, 29, 31, 37, 39
- Романчука Ю., 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
- Ряшівська, 7
- Сигнівка, 24, 26, 28, 28а, 32, 34
- Стуса В., 10, 13, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55
- Сушка Романа, 5
- Сяйво, 101, 103, 105, 105а, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 125, 127
- Тісна, 19
- Трещаківського Л., 10, 10а, 12, 12а, 3, 4, 5, 6, 8
- Тюльпанова, 11, 4, 6, 7, 8, 9
- Флінти З., 10, 12, 18, 18а, 20, 22, 5, 6, 7, 8
- Хмельницького Б., 56, 60, 62, 64, 66, 83, 85, 87, 95, 97
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET