У середу, 3 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 38 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Аґабек-Заде М., 2, 3, 4, 5

Бакинська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б-1, 15В, 15Г, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 25б, 26, 28, 3, 30, 30а, 3а, 5, 7, 7а

Великого В., 34, 38, 40

Величка С., 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 19Б, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 5, 6, 7, 9

Ґеца Л., 9

Гіацинтова, 3, 4, 5, 6, 7

Городоцька, 287, 289, 291

Заболотівська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зелена, 17, 19

Ігорева, 10

Каховська, 12, 17а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 26

Конопницької, 3

Корсунська, 1, 10, 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 33, 4, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9

Кринична, 2

Кузнярівка, 1, 21, 29

Левицького К., 25а, 33

Лютнева, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 29, 29а, 29б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9В

Мацієвича Л., 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 5, 52, 56, 7, 8, 8а, 9

Машиністів, 28

Огіркова, 11, 13, 15, 2, 4, 4а, 6, 9, 9а

Олесницького Є., 1, 101, 103, 105, 107, 109, 11, 111, 119, 119а, 11а, 121, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 4, 45, 47, 5, 51, 51а, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 99

Палія С., 15

Патона Є., 13, 15, 17, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 8

Перфецького Л., 3

Петлюри С., 24, 26, 28, 30

Підзамче, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Повітряна, 24, 29, 31, 37, 39

Романчука Ю., 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Ряшівська, 7

Сигнівка, 24, 26, 28, 28а, 32, 34

Стуса В., 10, 13, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55

Сушка Романа, 5

Сяйво, 101, 103, 105, 105а, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 125, 127

Тісна, 19

Трещаківського Л., 10, 10а, 12, 12а, 3, 4, 5, 6, 8

Тюльпанова, 11, 4, 6, 7, 8, 9

Флінти З., 10, 12, 18, 18а, 20, 22, 5, 6, 7, 8

Хмельницького Б., 56, 60, 62, 64, 66, 83, 85, 87, 95, 97

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