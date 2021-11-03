У четвер, 4 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 43 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Аґабек-Заде М., 2, 3, 4, 5

Бакинська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б-1, 15В, 15Г, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 25б, 26, 28, 3, 30, 30а, 3а, 5, 7, 7а

Бандери С., 23, 31

Бортнянського Д., 14, 17, 18, 19, 20а, 22, 24, 45а

Величка С., 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 19Б, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 5, 6, 7, 9

Ґеца Л., 9

Глинянський Тракт, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 34Б, 34В, 35, 36А, 36Б, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 43, 45, 47, 47А, 47В, 49, 51, 53

Голинського М., 10, 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 4, 6, 7, 8, 9

Городоцька, 50, 56, 287, 289, 291

Заболотівська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Залізнична, 2, 4, 6

Зелена, 337, 339, 365, 383

Козацька, 11, 11а, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 28, 28а, 28б, 29, 2а, 3, 30, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37б, 38, 4, 40, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9а, 9Б

Коновальця Бічна, 1/3, 2г, 4, 4Г, 4Д, 4е, 6-8-10

Корсунська, 1, 10, 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 33, 4, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9

Кошова, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Б, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Кузнярівка, 1, 21, 29

Кульпарківська, 230а

Курінна, 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 22, 24, 24Б, 26, 3, 6, 8, 8а, 8Б, 9, діл. 3

Лазаренка академіка, 11А, 21, 26А, 28А, 3, 30, 34, 5А, 7А

Лебедина, 1, 2, 4, 6

Луцького, 28а, 26

Лютнева, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 29, 29а, 29б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9В

Мацієвича Л., 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 5, 52, 56, 7, 8, 8а, 9

Машиністів, 28

Над’ярна, 2, 3, 4, 6, 6а, 8

Надійна, 1, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А

Одеська, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Олесницького Є., 1, 101, 103, 105, 107, 109, 11, 111, 119, 119а, 11а, 121, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 4, 45, 47, 5, 51, 51а, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 99

Повітряна, 24, 29, 31, 37, 39

Ромоданівська, 10, 5, 6, 8

Ряшівська, 7

Сигнівка, 24, 26, 28, 28а, 32, 34

Слов'янська, 1, 3

Стародубська, 4

Сушка Романа, 5

Сяйво, 101, 103, 105, 105а, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 125, 127

Табірна, 3

Тісна, 19

Флінти З., 10, 12, 18, 18а, 20, 22, 5, 6, 7, 8

Чернівецька, 2, 4

Яреми Я.,проф., 23А, 3, 5

Яричівська, 1, 11, 11А, 11В, 3, 5, 7, 9

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