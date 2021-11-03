Понад 40 вулиць Львова протягом четверга будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У четвер, 4 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 43 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Аґабек-Заде М., 2, 3, 4, 5
- Бакинська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б-1, 15В, 15Г, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 25б, 26, 28, 3, 30, 30а, 3а, 5, 7, 7а
- Бандери С., 23, 31
- Бортнянського Д., 14, 17, 18, 19, 20а, 22, 24, 45а
- Величка С., 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 19Б, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 5, 6, 7, 9
- Ґеца Л., 9
- Глинянський Тракт, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 34Б, 34В, 35, 36А, 36Б, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 43, 45, 47, 47А, 47В, 49, 51, 53
- Голинського М., 10, 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 4, 6, 7, 8, 9
- Городоцька, 50, 56, 287, 289, 291
- Заболотівська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Залізнична, 2, 4, 6
- Зелена, 337, 339, 365, 383
- Козацька, 11, 11а, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 28, 28а, 28б, 29, 2а, 3, 30, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37б, 38, 4, 40, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9а, 9Б
- Коновальця Бічна, 1/3, 2г, 4, 4Г, 4Д, 4е, 6-8-10
- Корсунська, 1, 10, 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 33, 4, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9
- Кошова, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Б, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9
- Кузнярівка, 1, 21, 29
- Кульпарківська, 230а
- Курінна, 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 22, 24, 24Б, 26, 3, 6, 8, 8а, 8Б, 9, діл. 3
- Лазаренка академіка, 11А, 21, 26А, 28А, 3, 30, 34, 5А, 7А
- Лебедина, 1, 2, 4, 6
- Луцького, 28а, 26
- Лютнева, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 29, 29а, 29б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9В
- Мацієвича Л., 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 5, 52, 56, 7, 8, 8а, 9
- Машиністів, 28
- Над’ярна, 2, 3, 4, 6, 6а, 8
- Надійна, 1, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А
- Одеська, 2, 3, 5, 6, 7, 8
- Олесницького Є., 1, 101, 103, 105, 107, 109, 11, 111, 119, 119а, 11а, 121, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 4, 45, 47, 5, 51, 51а, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 99
- Повітряна, 24, 29, 31, 37, 39
- Ромоданівська, 10, 5, 6, 8
- Ряшівська, 7
- Сигнівка, 24, 26, 28, 28а, 32, 34
- Слов'янська, 1, 3
- Стародубська, 4
- Сушка Романа, 5
- Сяйво, 101, 103, 105, 105а, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 125, 127
- Табірна, 3
- Тісна, 19
- Флінти З., 10, 12, 18, 18а, 20, 22, 5, 6, 7, 8
- Чернівецька, 2, 4
- Яреми Я.,проф., 23А, 3, 5
- Яричівська, 1, 11, 11А, 11В, 3, 5, 7, 9
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