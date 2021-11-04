У п’ятницю 55 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У п’ятницю, 5 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 55 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- 10-й Скнилівський, 2, 3, 5, 7, 7а
- 9-й Скнилівський, 1, 3, 3А, 3б, 4, 6
- Аґабек-Заде М., 2, 3, 4, 5
- Базарна, 34, 36, 44, 50
- Бакинська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б-1, 15В, 15Г, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 25б, 26, 28, 3, 30, 30а, 3а, 5, 7, 7а
- Баштанна, 3
- Бортнянського Д., 4, 5, 6, 7, 8, 17, 22
- Величка С., 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 5, 6, 7, 9
- Ветеранів, 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Вигода, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Винниця, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 117а, 117б, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 41, 42-65, 43, 43а, 43б
- Водна, 5
- Глинянський Тракт, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 67А, 69, 75, 77, 79, 79а, 81
- Ґлінки М., 12, 2, 5
- Городоцька, 287, 289, 291
- Грекова О. генерала, 8
- Джерельна, 55, 57
- Загула Д., 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 4, 6, 7, 8, 9
- Зелена, 111, 266а
- Караджича, 29Б
- Квітки-Основ’яненка, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 5, 7, 7а, 7б, 9
- Керченська, 11а
- Комарова, 1, 19, 2, 21, 3, 5
- Корсунська, 1, 10, 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 33, 4, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9
- Кревецького, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Крехівська, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9
- Курінна, 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 22, 24, 24Б, 26, 3, 6, 8, 8а, 8Б, 9
- Лазаренка академіка, 11А, 21, 26А, 28А, 3, 30, 34, 5А, 7А
- Ланова, 17
- Лебедина, 1, 2, 4, 6
- Лінкольна А., 39, 43, 45, 47
- Лютнева, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 29, 29а, 29б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9В
- Медик-1, 4, 9
- Міхновських братів, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 45, 50
- Млинова, 1, 3, 6а, 8А, 8Б, 8в
- Над’ярна, 2, 3, 4, 6, 6а, 8
- Низинна, 11, 11а, 5, 7, 9
- Паньківського С., 61, 63
- Петлюри С., 18, 18б, 18в
- Під Дубом, 8, 12, 14, 24
- Пілотів, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 5а, 6, 6а, 7
- Повітряна, 63, 64, 65, 66
- Ряшівська, 7
- Сигнівка, 24, 26, 28, 28а, 32, 34
- Скнилівська, 110, 157, 28, 30, 5, 63, 63Б, 65, 65б, 67, 67а, 7, 73, 75, 75а, 88, 88а, дача, к.н.0263, к.н.0390
- Слов'янська, 1, 3
- Тунельна, 15, 17, 17А, 19
- Урожайна, 20а
- Флінти З., 10, 12, 18, 18а, 20, 22, 5, 6, 7, 8
- Хвильового М., 39, 42, 46, 48, 48а, 52
- Холодна, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 114, 116, 118, 120, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92
- Холодна-бічна, 1
- Щирецька, 100, 100а, 100Б, 101, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 119а, 121, 121А, 123, 127, 127б, 129а, 131, 131а, 22, 58, 58а, 94, 96, 98, 99, 99а
- Яреми Я., проф., 23А, 3, 5
- Ясна, 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 8
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