У п’ятницю, 5 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 55 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: 10-й Скнилівський, 2, 3, 5, 7, 7а

9-й Скнилівський, 1, 3, 3А, 3б, 4, 6

Аґабек-Заде М., 2, 3, 4, 5

Базарна, 34, 36, 44, 50

Бакинська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б-1, 15В, 15Г, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 25б, 26, 28, 3, 30, 30а, 3а, 5, 7, 7а

Баштанна, 3

Бортнянського Д., 4, 5, 6, 7, 8, 17, 22

Величка С., 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 5, 6, 7, 9

Ветеранів, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Вигода, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Винниця, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 117а, 117б, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 41, 42-65, 43, 43а, 43б

Водна, 5

Глинянський Тракт, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 67А, 69, 75, 77, 79, 79а, 81

Ґлінки М., 12, 2, 5

Городоцька, 287, 289, 291

Грекова О. генерала, 8

Джерельна, 55, 57

Загула Д., 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 4, 6, 7, 8, 9

Зелена, 111, 266а

Караджича, 29Б

Квітки-Основ’яненка, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 5, 7, 7а, 7б, 9

Керченська, 11а

Комарова, 1, 19, 2, 21, 3, 5

Корсунська, 1, 10, 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 33, 4, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9

Кревецького, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Крехівська, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Курінна, 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 22, 24, 24Б, 26, 3, 6, 8, 8а, 8Б, 9

Лазаренка академіка, 11А, 21, 26А, 28А, 3, 30, 34, 5А, 7А

Ланова, 17

Лебедина, 1, 2, 4, 6

Лінкольна А., 39, 43, 45, 47

Лютнева, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 29, 29а, 29б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9В

Медик-1, 4, 9

Міхновських братів, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 45, 50

Млинова, 1, 3, 6а, 8А, 8Б, 8в

Над’ярна, 2, 3, 4, 6, 6а, 8

Низинна, 11, 11а, 5, 7, 9

Паньківського С., 61, 63

Петлюри С., 18, 18б, 18в

Під Дубом, 8, 12, 14, 24

Пілотів, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 5а, 6, 6а, 7

Повітряна, 63, 64, 65, 66

Ряшівська, 7

Сигнівка, 24, 26, 28, 28а, 32, 34

Скнилівська, 110, 157, 28, 30, 5, 63, 63Б, 65, 65б, 67, 67а, 7, 73, 75, 75а, 88, 88а, дача, к.н.0263, к.н.0390

Слов'янська, 1, 3

Тунельна, 15, 17, 17А, 19

Урожайна, 20а

Флінти З., 10, 12, 18, 18а, 20, 22, 5, 6, 7, 8

Хвильового М., 39, 42, 46, 48, 48а, 52

Холодна, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 114, 116, 118, 120, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92

Холодна-бічна, 1

Щирецька, 100, 100а, 100Б, 101, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 119а, 121, 121А, 123, 127, 127б, 129а, 131, 131а, 22, 58, 58а, 94, 96, 98, 99, 99а

Яреми Я., проф., 23А, 3, 5

Ясна, 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 8

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