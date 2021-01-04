У вівторок, 5 січня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки в усіх шести районах міста. Відтак з 09:00 до 17:00 світла не буде за такими адресами: Галицький район: вул. Героїв Майдану, 3, 5, 5А, 5Б, 5Ц, 7, 9, 11А, 15, 17, вул. Глінки, 12, вул. Маланюка, 4, вул. Стуса, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55, вул. Тиха, 1, 3, 5. Залізничний район: вул. Бабія, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14, вул. Зоряна, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, вул. Петлюри, 7, вул. Підміська, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23. Личаківський район: вул. Тракт Глинянський, 9, 9Б, 11, 11а, 15, 16, вул. Михайла Козика, 6, 8, вул. Колумба, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14, вул. Личаківська, 183, 185, 187, 189, 195, 199, вул. Мечникова, 16Г, 16Е, 20, 39. Сихівський район: вул. Стуса, 10, 18А, 20, 22. Франківський район: вул. Айвазовського, 22, вул. Бойчука, 3, 5, вул. Володимира Великого, 26, 28, 30, 32, 36, вул. Київська, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, вул. Сокільницька, 74а, вул. Стрийська, 232, 234, 234А, 236, 244, 246, 248, 250, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 292, 292б, 292в, 292г, 294, 294А, 294Б, 298, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, вул. Братів Тимошенків, 2, 2а. Шевченківський район: вул. Лінкольна, 3, вул. Шполянська, 22.

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