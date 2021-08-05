У п’ятницю, 6 серпня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 14 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Вул. Боднарська, 10, 16, вул. Волинська, 21, 23, 27, 29, 31, вул. Золота, 5, 6, 7, 12, 17, вул. Зоряна, 29, вул. Клепарівська, 4, 15, вул. Мацієвича Л., 12, 20, 8, вул. Машиністів, 1, , 3, 5 – 23, вул. Олесницького Є., 35, 41, вул. Повітряна, 12, 14, 26, 28, вул. Промислова, 4, 6, 9, 16, 21, 28, 31, 33, вул. Садова, 2, 4, вул. Слюсарська, к.н.0107, вул. Стрийська, 31, 47, 49, 55, вул. Хортицька, 1, 2, вул. Хуторівка, 3, 10а, 35, 43, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55.

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