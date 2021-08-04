У разі виникнення надзвичайних ситуацій, мешканців просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580

Синоптики попередили, що найближчими днями на Львівщині очікуються значні дощі, грози, а також можливий град. Температура повітря зростатиме та сягатиме 31°С.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, у середу, 4 серпня, можливі короткочасні дощі, гроза, а також град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, вдень поривчастий. Температура вночі 11 – 13°С, вдень 24 – 26°С тепла.

У четвер, 5 серпня, буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південний, 5 – 10 м/с, в другій половині дня подекуди шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 11 – 16°С тепла, вдень 24 – 29°С тепла.

У п’ятницю, 6 серпня, часом дощі, місцями значні, грози. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 12 – 17°С тепла, вдень 18 – 23°С тепла.

Протягом вихідних, 7 – 8 серпня, буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°С тепла, вдень 07 серпня 23 – 28°С тепла, 08 серпня 26 – 31°С тепла.