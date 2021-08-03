Аномальна спека, руйнівні підтоплення після зливи, а ще раптові буревії, шквальні вітри та рекордні заметілі. Усі ці вибрики природи все частіше стаються не десь там далеко, а у нашому з вами рідному Львові.

Наслідки цілої серії нещодавніх буревіїв показують неготовність міської інфраструктури до таких надзвичайних ситуацій. Звісно, знав би де впадеш, то підстелив, але кліматичні зміни останніх років свідчать, що такі руйнівні бурі повторюватимуться знову і знову. І місто має бути готове до цього виклику.

Гостями програми «Стінка на стінку» сьогодні будуть керівник міського департаменту житлового господарства Олександр Одинець і Микола Рябика, еколог та виконавчий директор ГО «Плато». Саме Микола Рябика є автором петиції до міської влади щодо розробки плану заходів для протидії негодам.

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