Синоптики очікують морози до -9°С та снігопади.

У вівторок, 7 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 20 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Бережанська, 101, 101А, 103, 105 В, 91, 93, 95, 95Б, 99

Вітрякова, 7

Замарстинівська, 235, 236, 236а, 237, 239, 239а, 241, 243, 243А, 243Б, 243в, 244, 245, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 264, 265, 266, 268, 270, 61Д

Заозерна, 2, 41

Заозерний пров.6-й, 7, 7а, 8, 9

Кам’янецька, 16, 19А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38А, 5, 5А

Козловського, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

Моршинська, 10, 12, 5, 6, 7, 9, 9А

Надійна, 27

Подільська, 17, 19, 20, 9

Природна, 1, 11, 13, 15, 17, 3, 3А, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 9

Рахівська, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 48А, 50, 50а, 50Б, 52, 54, 56, 56а, 60, 64

Рівнинна, 3а, 5

Ромашкова, 1, 10, 10Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 6а

Росиста, 3А

Рядова, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Сумська, 1, 14, 3, 9

Сусідня, 1, 2, 2А, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 46

Угорська, 10

Чупринки Т.,ген., 61

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