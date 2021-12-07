У середу 24 вулиці Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У середу, 8 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 24 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Бучми А., 1, 6, 10, 12, 12А, 12Б, 12В, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 30А, 32, 34, 5, 6А, 8, 8А
- Глинянський Тракт, 11, 11а, 15, 16, 9, 9Б
- Городоцька, 138, 140, 209, 211, 213, 213А, 215, 215А, 215Б, 217
- Дібровна, 10, 4а, 4Б, 6, 8
- Жовківська, 14, 15, 15а, 17, 17а
- Зигзаг, 15, 5, 7, 9
- Івасюка В., 15, 3, 7, 9
- Козика М., 6, 8
- Колумба Х., 11, 11А, 12, 14, 4, 5, 5А, 7, 8, 9
- Кондукторська, 21
- Кравченко У., 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 3, 5, 7, 9, 9А
- Кримська, 10, 101, 103, 105, 14, 16, 18, 20, 22, 26А, 28, 28А, 41А, 45, 55, 67, 69, 69А, 69В, 71А, 71Б, 71В, 71Г, 71Ц, 73А, 73Ц, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 95, 95а, 97, 97А, 99
- Кузневича, 10, 10а, 12, 20, 22, 8
- Личаківська, 183, 185, 187, 189, 195, 199
- Мушака Ю., 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е, 59Є
- Народна, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20А, 4, 6
- Незалежності України, 22, 22А, 24, 26, 28, 28-А, 30, 32, 34
- Остряниці Я., 1, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8
- Ряснянська, 1, 1а, 3, 6,6а,6б
- Скидана К., 6, СЗШ І-ІІІ ступенів № 20
- Сулими І., 4
- Франка І., 121
- Ярославенка Я., 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8
- Ясенецька, 12
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