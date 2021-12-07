У середу, 8 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 24 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Бучми А., 1, 6, 10, 12, 12А, 12Б, 12В, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 30А, 32, 34, 5, 6А, 8, 8А

Глинянський Тракт, 11, 11а, 15, 16, 9, 9Б

Городоцька, 138, 140, 209, 211, 213, 213А, 215, 215А, 215Б, 217

Дібровна, 10, 4а, 4Б, 6, 8

Жовківська, 14, 15, 15а, 17, 17а

Зигзаг, 15, 5, 7, 9

Івасюка В., 15, 3, 7, 9

Козика М., 6, 8

Колумба Х., 11, 11А, 12, 14, 4, 5, 5А, 7, 8, 9

Кондукторська, 21

Кравченко У., 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 3, 5, 7, 9, 9А

Кримська, 10, 101, 103, 105, 14, 16, 18, 20, 22, 26А, 28, 28А, 41А, 45, 55, 67, 69, 69А, 69В, 71А, 71Б, 71В, 71Г, 71Ц, 73А, 73Ц, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 95, 95а, 97, 97А, 99

Кузневича, 10, 10а, 12, 20, 22, 8

Личаківська, 183, 185, 187, 189, 195, 199

Мушака Ю., 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е, 59Є

Народна, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20А, 4, 6

Незалежності України, 22, 22А, 24, 26, 28, 28-А, 30, 32, 34

Остряниці Я., 1, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8

Ряснянська, 1, 1а, 3, 6,6а,6б

Скидана К., 6, СЗШ І-ІІІ ступенів № 20

Сулими І., 4

Франка І., 121

Ярославенка Я., 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8

Ясенецька, 12

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter