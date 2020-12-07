У вівторок, 8 грудня, через ремонтні роботи на вул. Степана Бандери окремі вулиці у Франківському та Залізничному районах Львова впродовж дня будуть без водопостачання. Повністю без водопостачання будуть мешканці 10-ти вулиць, ще 12 вулиць отримуватимуть воду з пониженим тиском.

Як повідомили на сторінці Гарячої лінії Львова, орієнтовно з 9:00 до 19:00 без водопостачання будуть мешканці таких вулиць: Архітекторська – всі будинки; Глибока – всі будинки; Єфремова, 20-32, 1-37; Карпінського – всі будинки; Київська – всі будинки; Коновальця, 4-20, 1-23; Новий Світ – усі будинки; Русових – усі будинки; Степана Бандери – всі будинки; Японська – всі будинки.

Також із пониженим тиском (до другого поверху) будуть отримувати воду мешканці таких вулиць: Антоновича – всі будинки; Бібліотечна – всі будинки; Брюллова – всі будинки; Вербицького – всі будинки; Дорошенка – всі будинки; Здоров'я – всі будинки; Богуна – всі будинки; Київська – всі будинки; Кольберга – всі будинки; Коновальця – від №25 і №22 до кінця вулиці; Нечуя-Левицького – всі будинки; Чупринки – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт будуть проводити промивку вуличної водопровідної мережі. Через це можливе забарвлення води іржею.

До слова, інформацію про аварійне та планове вимкнення холодного та гарячого водопостачання можна знайти за посиланням.