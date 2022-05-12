У четвер, 12 травня, через аварійно-ремонтні роботи по вул. Замарстинівська,178 частина мешканців на 19 вулицях залишилась без води. Як повідомила «Гаряча лінія міста», водопостачання відсутнє на таких вулицях і буде відновлено до 18:00:

вул. Висока - Всі будинки

вул. Волошкова - Всі будинки

вул. Гордієнка К - Всі будинки

вул. Заозерна - Всі будинки

пров. Заозерний провулок 1-й - Всі будинки

пров. Заозерний провулок 2-й - Всі будинки

пров. Заозерний провулок 3-й - Всі будинки

пров. Заозерний провулок 4-й - Всі будинки

пров. Заозерний провулок 5-й - Всі будинки

пров. Заозерний провулок 6-й - Всі будинки

вул. Кругла - Всі будинки

вул. Під Голоском - Всі будинки

вул. Райніса Я - Всі будинки

вул. Рослинна - Всі будинки

вул. Сеньковича Ф - Всі будинки

вул. Сріблиста - Всі будинки

вул. Шеремети П - Всі будинки

вул. Замарстинівська буд. 134, 134а, 139, 139а, 141, 144, 147а, 147, 149, 150, 150 корп 1, 151а, 153, 157а, 162а, 164, 166, 167а, 168, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191а, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200а, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 205., 206, 207, 208, 208а, 209, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 218, 218а, 219, 220, 222, 223, 224, 224а, 225, 226, 228, 230, 232, 233а, 233б, 233в, 234, 234а, 235, 236, 237, 239, 239., 239а, 239а корп 5, 240, 241а, 241, 243, 243б, 243в, 243а, 244а, 244, 245, 247, 247а, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 258а, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 270

вул. Лінкольна А буд. 1