Через аварійні роботи 45 вулиць Львова залишились без води
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У п’ятницю, 21 жовтня, через проведення аварійно-ремонтних робіт мешканці 45 вулиць Львова залишились без води. Як повідомила «Гаряча лінія Львова», відновити водопостачання планують після обіду.
Через аварійно-ремонтні роботи по вул. Рудненській,14а приблизно до 15:30 не буде водопостачання на:
- вул. Гайова - Всі будинки
- вул. Рудненська - Всі будинки
- вул. Чагарникова - Всі будинки
Через аварійно-ремонтні роботи по вул. Пластова, 6 приблизно до 13:00 не буде водопостачання на:
- вул. Белзька - Всі будинки
- вул. Васильченка С - Всі будинки
- вул. Врізана - Всі будинки
- вул. Гамалії М - Всі будинки
- вул. Гнатевича Б - Всі будинки
- вул. Горіхова - Всі будинки
- вул. Дніпрової Чайки - Всі будинки
- вул. Зубрицького Д - Всі будинки
- вул. Ігорева - Всі будинки
- вул. Ковельська - Всі будинки
- вул. Корейська - Всі будинки
- вул. Корецька - Всі будинки
- вул. Крайня - Всі будинки
- вул. Металістів - Всі будинки
- вул. Метлинського А - Всі будинки
- вул. Механічна - Всі будинки
- вул. Милятинська - Всі будинки
- вул. Миргородська - Всі будинки
- вул. Навої А - Всі будинки
- вул. Новознесенська - Всі будинки
- вул. Олійна - Всі будинки
- вул. Петрусенко О - Всі будинки
- вул. Поворотна - Всі будинки
- вул. Польова - Всі будинки
- вул. Помірки - Всі будинки
- вул. Потелицька - Всі будинки
- вул. Радехівська - Всі будинки
- вул. Ратича О - Всі будинки
- вул. Ребета Л - Всі будинки
- вул. Саковича К - Всі будинки
- вул. Сушкевича К - Всі будинки
- вул. Таращанська - Всі будинки
- вул. Тарнавка - Всі будинки
- вул. Теребовлянська - Всі будинки
- вул. Туркменська - Всі будинки
- вул. Черкаська - Всі будинки
- вул. Черника Ф - Всі будинки
- вул. Щоголева Я - Всі будинки
- вул. Юнацька - Всі будинки
- вул. Хмельницького Б буд. 116, 116 корп 1, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 160, 162, 164а, 164, 170, 188
Через аварійно-ремонтні роботи по вул. Жовківська-Заводська приблизнно до 13:00 не буде водопостачання на:
- вул. Жовківська - Всі будинки
- вул. Заводська - Всі будинки
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