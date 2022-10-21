У п’ятницю, 21 жовтня, через проведення аварійно-ремонтних робіт мешканці 45 вулиць Львова залишились без води. Як повідомила «Гаряча лінія Львова», відновити водопостачання планують після обіду.

Через аварійно-ремонтні роботи по вул. Рудненській,14а приблизно до 15:30 не буде водопостачання на:

вул. Гайова - Всі будинки

вул. Рудненська - Всі будинки

вул. Чагарникова - Всі будинки

Через аварійно-ремонтні роботи по вул. Пластова, 6 приблизно до 13:00 не буде водопостачання на:

вул. Белзька - Всі будинки

вул. Васильченка С - Всі будинки

вул. Врізана - Всі будинки

вул. Гамалії М - Всі будинки

вул. Гнатевича Б - Всі будинки

вул. Горіхова - Всі будинки

вул. Дніпрової Чайки - Всі будинки

вул. Зубрицького Д - Всі будинки

вул. Ігорева - Всі будинки

вул. Ковельська - Всі будинки

вул. Корейська - Всі будинки

вул. Корецька - Всі будинки

вул. Крайня - Всі будинки

вул. Металістів - Всі будинки

вул. Метлинського А - Всі будинки

вул. Механічна - Всі будинки

вул. Милятинська - Всі будинки

вул. Миргородська - Всі будинки

вул. Навої А - Всі будинки

вул. Новознесенська - Всі будинки

вул. Олійна - Всі будинки

вул. Петрусенко О - Всі будинки

вул. Поворотна - Всі будинки

вул. Польова - Всі будинки

вул. Помірки - Всі будинки

вул. Потелицька - Всі будинки

вул. Радехівська - Всі будинки

вул. Ратича О - Всі будинки

вул. Ребета Л - Всі будинки

вул. Саковича К - Всі будинки

вул. Сушкевича К - Всі будинки

вул. Таращанська - Всі будинки

вул. Тарнавка - Всі будинки

вул. Теребовлянська - Всі будинки

вул. Туркменська - Всі будинки

вул. Черкаська - Всі будинки

вул. Черника Ф - Всі будинки

вул. Щоголева Я - Всі будинки

вул. Юнацька - Всі будинки

вул. Хмельницького Б буд. 116, 116 корп 1, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 160, 162, 164а, 164, 170, 188

Через аварійно-ремонтні роботи по вул. Жовківська-Заводська приблизнно до 13:00 не буде водопостачання на: