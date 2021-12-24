Монохромний вертеп «Різдво. Тризна»

За текстами Сергія Жадана у Львові поставили виставу – монохромний вертеп «Різдво. Тризна». Така прем'єра буде у п'ятницю, 24 грудня, у театрі «І люди, і ляльки». Це не традиційний вертеп із радісними колядками. Вистава про інше Різдво, позбавлене затишку і радості, бо їх у нас вкрали у 2014 році. Канвою для сценарію стала поезія Сергія Жадана з різних збірок, її наповнили багатоголоссям.

«Зараз, як ніколи, воно болить – оце вкрадене Різдво, змушує нас говорити власне на цю тему. Можливо, хотілося би робити якісь інші вистави, але внутрішня потреба така, що змушує говорити про цю тему – про розстріляне Різдво», – розповіла режисерка-постановниця Надія Крат.

Тривалість вистави 1 год. 10 хв.

Деталі знайдете тут.

Фестиваль «Зимова Країна мрій»

Цими вихідними продовжить фестивалити «Зимова країна мрій». На тусівку в Ennio Event Square кличуть у п'ятницю, 24 грудня, Alina Pash та Troye Zillia, а в суботу, 25 грудня, – Alyona Alyona і Joryj Kłoc. Там же ж у неділю можна буде потрапити на концерт киян Dakh Daughters та львів'ян Lemko Bluegrass Band.

Більше інформації за посиланням.

Виставка витинанок Дарії Альошкіної

Дарія Альошкіна відкрила у Національному музеї персональну виставку художніх витинанок «Щедрик». Авторка відродила давнє українське ремесло витинанки, але перетворила його на сучасне мистецтво і демонструє світові у різних проектах: від Південної Кореї до Америки, від Франції до Данії. На львівській виставці Дарія Альошкіна перенесла символи з коляд і щедрівок у візуальні образи.

«Досить складно передати музику в зображенні. Я йшла за своїм інтуїтивним баченням, як я це відчуваю. Також максимально поєднала у роботах наші українські орнаменти, символи – це основний фундамент моїх всіх робіт», – запросила на виставку Дарія Альошкіна.

Деталі тут.

Різдвяний концерт Оксани Мухи

Львівська співачка Оксана Муха пропонує разом поколядувати. Два концерти відбуватимуться на сцені театру ім. Марії Заньковецької 25 грудня, на католицьке Різдво. Оксана Муха заспіває найвідоміші на Галичині коляди, а ще давні і малознані щедрівки. Спеціальним гостем вечора стане музично-театральний етногурт YAGODY.

Більше інформації – за посиланням.

Заньківчанський концерт «Різдвяне диво є!»

Концерт «Різдвяне диво є!» влаштують заньківчани цієї неділі, 26 грудня. Своїм глядачам пропонують помандрувати з казковими персонажами різдвяним містом, поспілкуватися з акторами, а ще стати учасниками вертепу і отримати подарунки. Оркестр та солісти також обіцяють виконати відомі різдвяні мелодії, коляди та світові новорічні хіти.

Більше інформації тут.

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