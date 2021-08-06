Фестиваль української середньовічної культури «ТуСтань!»

У селі Урич 2 серпня стартував фестиваль-табір української середньовічної культури «ТуСтань!». Біля історичних скель щодня до неділі лицарі змагаються у поєдинках, дівчата вчать давніх танців і співу, ремісники діляться таємницями на майстер-класах. У суботу, 7 серпня, співатиме «Хорея козацька», а увечері – штурм фортеці. Цьогорічний фестиваль триває не лише три дні, на вихідних, а упродовж усього тижня від 2 до 8 серпня. Детальна програма тут.

«Ми розтягнули фестиваль у часі. Це дає можливість багатьом набагато більше доторкнутися до всього цього і зануритися. Тобто вже не похапцем перебігтися всіма локаціями, а зануритися глибше в ремесла, в бої, в розмови і таке повільне поглядання, доторкання до історії», – запросив засновник фестивалю Василь Рожко.

Концерт ТНМК у Львові

«Танок на Майдані Конґо» кличе до Львова. Цей хіп-хоп, фанк та репкор гурт приїде на концерт у !FESTrepublic у п'ятницю, 6 серпня. До Львова вони завернуть у межах гастрольного турне країною, одразу після виступу у Тернополі на фестивалі «Файне місто». Деталі про квитки тут.

Відкривають «Древній Звенигород»

Неподалік Львова відкриють заповідник «Древній Звенигород». Від п'ятниці до неділі, 6-8 серпня, там будуть вуличні вистави, авторські екскурсії, концерти. Але головна атракція – в оновленому музеї. Там виставили оригінальні артефакти XII століття, а ще відвідувачам запропонують скористатися окулярами віртуальної реальності, завдяки яким вони побачать, як виглядав княжий Звенигород. Усі події безкоштовні. Програма доступна за посиланням.

«У п'ятницю увечері буде театральна феєрія від театру «Воскресіння». А субота буде дуже насичена від самого ранку, це будуть майстер-класи про віртуальну і доповнену реальність і цікава вечірня музична програма», – розповіла директорка заповідника Наталія Войцещук.

Мистецький проект «ART AXIS»

У Палаці мистецтв у четвер, 5 серпня, відкрили міжнародний мистецький проект без вікових обмежень «ART AXIS». Там зібрали твори авторів із понад десятка країн, незалежно від їхнього віку, етнічної, релігійної чи творчої приналежності. На виставці – і професійні дорослі митці, і тим, кому щойно виповнилося 6 років, а також люди з інвалідністю і обдаровані діти, позбавлені батьківської опіки. Більше інформації доступно тут.

Гуцули у фотографіях Юліана Дороша

Унікальні світлини гуцулів 1950-60-х років фотографа Юліана Дороша вперше показують публіці. Виставку відкрив Львівський фотомузей у кав'ярні «Штука». Це 18 кольорових фото під назвою «Яблуневий спас», які Юліан Дорош зробив у Косові у середині ХХ століття. Виставку можна оглядати до кінця серпня. Деталі знайдете тут.

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