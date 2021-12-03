Зима у Львові розпочнеться з Jazz Bez

Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez стартує у п'ятницю, 3 грудня, і триватиме до неділі, 5 грудня, в Ennio Event Square та LV Cafe jazz club. 3 грудня до глядачів приїде польський джазмен Пьотр Вилежол, а також американська вокалістка Інгрід Артур, відома своїм хітом «It's Raining Man». А в суботу, 4 грудня, на сцені фестивалю джазуватиме Антоніо Флінта – італійський композитор та піаніст. Також вперше у нас буде болівійсько-швейцарський гурт Paykuna із екоджазом – музикою землі. Деталі знайдете тут.

«Нам вдалося виманеврувати між обставинами і нашим бажанням привозити все нові і нові колективи. Маємо цього року колективи з Польщі, Болівії, Америки, Швейцарії, від класичного до такого експериментального, навіть екзотичного джазу», – запросила організаторка фестивалю Юлія Хомчин.

Lviv Etno Show

У суботу та неділю, 4 і 5 грудня, у Палаці мистецтв влаштують Lviv Etno Show. У його межах буде ярмарок з національними прикрасами та одягом, предметами інтер'єру, різдвяними сувенірами. Окрім того, запрошують на покази колекцій старовинного одягу та українських дизайнерів, які працюють в етностилі. Усе це під музику львівських гуртів та з фудкортом з народними стравами. Більше інформації за посиланням.

Прем'єра вистави «Кассандра»

У театрі Марії Заньковецької запрошують на прем'єру вистави «Кассандра» за твором Лесі Українки. За сюжетом, 10 років триває облога Трої, гинуть герої по обидва боки. У місті є людина, що може зупинити смерть – це Кассандра, але її дар віщування проклятий: їй ніхто не вірить. Вистава у постановці режисера Ігоря Білиця – про те, як іноді важливо не просто боротися, а ще й вірити. Війна у Трої перегукнеться із війною на сході України. Деталі тут.

«Я змістив увагу саме на персонажів, які можуть зробити так, щоб війна сталася. Які риси характеру негативні ми маємо в собі для того, щоб війна відбувалася і як ми можемо не допустити те, що допустили герої Трої, щоби Троя зазнала поразки», – розповів режисер Ігор Білиць.

Міжнародний органний фестиваль

У Львові 5 грудня стартує Міжнародний органний фестиваль. Він триватиме упродовж грудня в Органному залі. Організатори обіцяють прем'єри програм та виступи музикантів з України та з-за кордону. Відкривають фестиваль у неділю концертом солістки Київського будинку органної та камерної музики Ірини Калиновської. З-поміж інших шедеврів слухачі почують «Політ валькірій» Ріхарда Ваґнера. За програмою можна стежити тут.

Гастролі польського театру «Хорея»

На гастролі до Львова приїде польський театр «Хорея». На свою виставу «Я, бог» поляки запрошують у п'ятницю, 3 грудня, у театр Леся Курбаса. Режисерсько-акторський дует побудує цю постановку у формі театрального есе, буде шукати відповіді на одвічне питання, яке собі ставить людина – про існування Бога. Більше читайте за посиланням.

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